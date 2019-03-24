Дом загорелся в Хотимске из-за неисправной печи

Вечером 21 марта на телефон «101» поступило сообщение о возгорании в доме по ул. Якуба Коласа в г. п. Хотимске. По прибытию к месту вызова спасателей возгорание в доме было ликвидировано хозяевами с помощью подручных средств. В результате пожара повреждено частично перекрытие. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов.

Для того, чтобы предотвратить беду, достаточно знать ряд простых правил. Если вы эксплуатируете отопительную печь, следует помнить, что рядом с печью запрещено размещать сгораемые материалы и предметы. Дрова для топки должны соответствовать размерам топливника, а топить печку нужно всегда с закрытой дверцей. Предтопочный лист перед отопительной печью должен быть размером не менее 50х70 см. Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находилась на расстоянии не менее чем 1,25 м от топочных отверстий.

Уважаемые граждане! Помните! Пожар легче предупредить, чем ликвидировать его последствия, и цена затраченных средств на ремонт печей несравнима сценой тех последствий, к которым приводят пожары.

Вадим ПЕТРОЧЕНКО, инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС