﻿ Дом загорелся в Хотимске из-за неисправной печи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дом загорелся в Хотимске из-за неисправной печи

25.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 21 марта на телефон «101» поступило сообщение о возгорании в доме по ул. Якуба Коласа в г. п. Хотимске. По прибытию к месту вызова спасателей возгорание в доме было ликвидировано хозяевами с помощью подручных средств. В результате пожара повреждено частично перекрытие. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов.

Для того, чтобы предотвратить беду, достаточно знать ряд простых правил. Если вы эксплуатируете отопительную печь, следует помнить, что рядом с печью запрещено размещать сгораемые материалы и предметы. Дрова для топки должны соответствовать размерам топливника, а топить печку нужно всегда с закрытой дверцей. Предтопочный лист перед отопительной печью должен быть размером не менее 50х70 см. Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находилась на расстоянии не менее чем 1,25 м от топочных отверстий.

Уважаемые граждане! Помните! Пожар легче предупредить, чем ликвидировать его последствия, и цена затраченных средств на ремонт печей несравнима сценой тех последствий, к которым приводят пожары.

Вадим ПЕТРОЧЕНКО, инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 21 марта на телефон «101» поступило сообщение о возгорании в доме по ул. Якуба Коласа в г. п. Хотимске. По прибытию к месту вызова спасателей возгорание в доме...
 
Новости дня
Новости разные
 
Счастье – волшебное чувство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика