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В Хотимске сгорело здание Лесничества
25.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Ранним утром 24 марта в 06-19 Хотимским спасателям от прохожей гражданки поступило сообщение о пожаре здания лесничества.
К месту вызова были направлены 4 автоцистерны. По прибытию к месту вызова двух автоцистерн ПАСЧ-1 Хотимского РОЧС, происходило горение внутри мансардного этажа и кровли здания Хотимского лесничества. Пожар был ликвидирован в 07-14.
В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие по всей площади, имущество и отделка в мансардном этаже. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии:
— нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования;
— неосторожное обращение с огнем.
Вадим Петроченко,
инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС
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Ранним утром 24 марта в 06-19 Хотимским спасателям от прохожей гражданки поступило сообщение о пожаре здания лесничества. К месту вызова были направлены 4...
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