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В Хотимске сгорело здание Лесничества

25.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Ранним утром 24 марта в 06-19 Хотимским спасателям от прохожей гражданки поступило сообщение о пожаре здания лесничества.

В Хотимске сгорело здание Лесничества

К месту вызова были направлены 4 автоцистерны. По прибытию к месту вызова двух автоцистерн ПАСЧ-1 Хотимского РОЧС, происходило горение внутри мансардного этажа и кровли здания Хотимского лесничества. Пожар был ликвидирован в 07-14.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие по всей площади, имущество и отделка в мансардном этаже. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии:

— нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования;

— неосторожное обращение с огнем.

Вадим Петроченко,

инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС 

 
 
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Ранним утром 24 марта в 06-19 Хотимским спасателям от прохожей гражданки поступило сообщение о пожаре здания лесничества. К месту вызова были направлены 4...
 
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