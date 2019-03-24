В Хотимске сгорело здание Лесничества

Ранним утром 24 марта в 06-19 Хотимским спасателям от прохожей гражданки поступило сообщение о пожаре здания лесничества.





К месту вызова были направлены 4 автоцистерны. По прибытию к месту вызова двух автоцистерн ПАСЧ-1 Хотимского РОЧС, происходило горение внутри мансардного этажа и кровли здания Хотимского лесничества. Пожар был ликвидирован в 07-14.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие по всей площади, имущество и отделка в мансардном этаже. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии:

— нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования;

— неосторожное обращение с огнем.

Вадим Петроченко,

инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС