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«Кину сборную и пойду на пилота». Капитан для Соболенко и Азаренко мечтает управлять самолетами
Она капитанит в команде с Викторией Азаренко и Ариной Соболенко в составе и нацеливает теннисисток на победу в Кубке Федерации, а в свободное время смотрит фильмы про авиацию в ожидании лучшего времени для того, чтобы научиться пилотировать. SPORT.TUT.BY рассказывает об увлечении Татьяны Пучек самолетами и ее визите на «Белавиа», где она замучила приставленного ей специалиста профессиональными вопросами.
«После теракта в Нью-Йорке пассажиров перестали пускать в кабину самолета, но я все равно заходила: «Я теннисистка. Здравствуйте!»
— Я вас люблю! — на эмоциях выпалила Татьяна Пучек, как только поднялась на борт второго за час «Боинга», чтобы вместе с авиатехником исследовать кабину самолета. Мы устроили Татьяне «Рождество», когда пригласили на «Белавиа» смотреть и щупать авиалайнеры, ведь гражданская авиация — ее самая большая страсть после тенниса.
Татьяна частенько «сидит» на форумах про самолеты. Сериалам предпочитает документальные фильмы про авиакатастрофы на National Geographic, которые смотрит на языке оригинала. Вскоре после
Теннису Татьяну учил Вячеслав Конников, первый тренер Виктории Азаренко. В паре с Азаренко Пучек выиграла три титула. Наивысшей позицией в одиночном рейтинге Татьяны было 55-е место. Игроцкую карьеру она завершила в 2011 году с
— Хотела получить лицензию пилота, — признается Пучек. — Думала поучиться или в Штатах, или в Дубае. Но так вышло, что предложение стать капитаном женской сборной по теннису поступило спустя три недели после объявления об уходе из WTA-тура. А ведь я реально настраивалась на то, чтобы после перерыва на отдых поучиться на пилота. Не вышло. Мечты на этом закончились. Четыре года отработала капитаном, потом сходила в декретный отпуск, из которого в 2018 году меня вызвали, чтобы вновь поставить капитаном женской команды Беларуси. От такого не отказываются!
В управлении самолетами Пучек усматривает романтику и, пока играла, старалась во время перелетов с турнира на турнир узнать больше о «летающих машинах».
— Правда, что после теракта в Нью-Йорке в 2001 году вы перестали заходить в кабину самолета?
— Перестали пускать, так как авиакомпании ужесточили правила. Но, слушайте, я все равно заходила! Если пилот пускает тебя, то…
— Вы имеете в виду только пилотов «Белавиа»?
— Нет.
— Ладно, как же вы находили контакт с пилотами-иностранцами?
— Легко! Говорила: «Я теннисистка. Здравствуйте! А еще я фанат авиации. А можно тут с вами?..» Им же, пилотам, тоже скучно сидеть в кабине, когда рейс от рейса мало чем отличается. Хотят пообщаться, в моем случае — про теннис что-то спросить. А если попадется такой пилот, который следит за теннисом или поигрывает, тогда вообще…
Вот вам история. Я должна была лететь из Дохи в Индиан-Уэллс: через Москву, Франкфурт и Лос-Анджелес, а там — садишься в машину и едешь 2,5 часа до самого Индиан-Уэллса. Так вот, на борту Lufthansa мы шли на посадочную полосу во Франкфурте, а потом резко набрали высоту и куда-то улетели. Пилот объявил: «Аэропорт Франкфурта закрылся. Мы, значит, сейчас полетаем, подождем. Если нет — пойдем на запасной». А у меня жесткий тайминг. На Лос-Анджелес из Франкфурта был всего один рейс в день. Понимала, что, если мы сейчас не приземлимся, то опоздаю, и дальше будет много накладок.
— Вы постучали в кабину пилота?
— Да, пошла к пилоту с вопросом: «Я теннисистка. А что происходит?» — «Ох, так я же фанат тенниса! — отреагировал командир экипажа. — Ну-ка, иди сюда!» Потом я давала объявление по громкой связи, так как пилоты и стюарды говорили только на немецком и английском языках, а большая часть пассажиров была русскими.
Как выяснилось, во Франкфурте один из самолетов плохо сел. Аэропорт пришлось закрыть. Наш борт приземлился в Ганновере. Пока мы ждали, когда можно будет вернуться обратно, находилась в кабине самолета. Пилот выведал у меня все теннисные секреты.
Когда аэропорт во Франкфурте открыли, туда стали слетаться те, кто не смог сделать это раньше. Понятно, что там была куча мала, и, если бы я пошла в общую очередь, то потеряла бы много времени. Мой новый друг-пилот связался с работниками сервисной службы Lufthansa, чтобы мне помогли с пересадкой. Самолет на Лос-Анджелес, конечно, уже улетел без меня, так что в пункт назначения отправилась через Денвер, и то — не сразу.
В самолет нас пустили, но из-за снежного шторма аэропорт во Франкфурте опять закрыли. Мы оставались в салоне в ожидании момента, когда можно взлететь, однако он наступил лишь спустя восемь часов. Восемь часов провели в стоявшем самолете, представляете?! В Денвер прилетели ближе к ночи. Пришлось ночевать, так как рейса на Лос-Анджелес не было. На следующий день я улетела, по прибытии взяла машину в аренду до Индиан-Уэллса… Всю дорогу была одна. Устала, за рулем глаза закрывались. К вечеру приехала, а следующим утром предстояло сыграть первый матч.
Это была самая ужасная поездка в моей жизни. Не знаю, как я после нее смогла играть. Кажется, в первом поединке победила, но уже через день завершила выступление. Отходила от такого приключения неделю или, грубо говоря, до следующего турнира в Майами.
— Пережив такое потрясение, вы все еще любите самолеты. Почему?
— Сложный вопрос. В самолетах, считайте, у меня полжизни прошло.
«В аэропорту Абу-Даби нас ждали: пожарные развернули технику и так далее»
Во время экскурсии по авиапарку «Белавиа» на стоянке к Татьяне Пучек приставили авиатехника Кирилла Петриченко. Он обслуживает Embraer 175 и Embraer 195 с допуском к самостоятельной работе и правом подписи, но так как эти самолеты были в рейсах, не занимался чем-то неотложным.
Кирилл провел Татьяну по ангарам с припаркованными самолетами, среди которых были Boeing 737−300, известный как первый «танколет», и еще один такой борт, которому меняли двигатель, а также Boeing 737−800, относящийся к семейству Next Generation.
— Знаете, сколько крыльев у самолета? — проверил подготовленность собеседницы Кирилл.
— Четыре, — предположила Пучек.
— Мимо. Такое больше никому не говорите. У самолета одно крыло в левой и правой плоскостях. Хвостовое оперение — это не крылья.
— Нет?!
— Нет, не крылья. Знаете, что такое «кукурузник»? Ан-2, например. Летали когда-нибудь на таком?
— На Ан-2 — нет, только на Ан-24.
— Ого, это так называемый «Фантомас»! Яркий пример того, что в самолете одно крыло. В «кукурузниках», согласитесь, есть ощущение, как будто вам на голову надели ведро и лупасят. По-своему интересно! Небольшие перегрузки… Зато в самолетах типа Boeing 737−300 вы будто в комфортабельном авто. Но крыло, как вы поняли, по-прежнему одно.
— Вот уж спасибо, буду знать! Не хочется опозориться где-нибудь еще!
Впрочем, уже скоро Татьяна исправилась в глазах Кирилла. Когда он спросил, знает ли она про надувной трап для экстренной эвакуации пассажиров, ответ был таким:
— Escape slide!
— А вы шарите! — удивился авиатехник.
— Я — да!
— Может, у вас есть лицензии PPL (Private Pilot License)? Не летаете?
— Нет. Я просто говорю по-английски, ну и еще — фантик авиации. Кое-что понимаю.
В кабине «танколета», где, по словам Татьяны, «сидела бы и сидела», она вспомнила еще одну занимательную историю про полеты и вывела беседу на профессиональный уровень.
— В январе летела в Австралию на турнир «Большого шлема». Обратно возвращалась через Абу-Даби. Со мной находились Лида Морозова, Вера Лапко со своими тренерами и Илья Ивашко.
— На чем летели? — уточнил Кирилл.
— На Airbus. В дороге из Абу-Даби в Минск мы провели два часа из отведенных пяти с половиной, и тут самолет развернулся назад в Абу-Даби: как лег на правое крыло, так и шел. Пассажиры проснулись. Лида Морозова полезла смотреть карту на бортовой навигационной системе: «Таня, самолет реально летит обратно!» Выяснилось, что отказала одна из гидравлических систем. Пилот сказал, что с такой неисправностью в Минске никак не приземлиться.
Русскоговорящие паниковали, ведь объявление дали по-английски. Моих знаний об авиации хватило, чтобы успокоить людей. Слышала, что у Airbus две независимые гидравлических системы, потеря одной из которых в принципе ни на что не влияет. И вот вопрос: за что отвечает гидравлическая система? За закрылки и предкрылки? В целом за все, что тормозит самолет, верно?
— О таком меня спокойно могут спросить на комиссии, — взял слово Кирилл. — На самом деле у самолета есть три гидросистемы: A-система, B-система и резервная. Суть такова, что и первая, и вторая гидросистемы отвечают за одни и те же элементы. Когда «наворачивается» первая, то вторая отлично со всем справляется.
У «Боинга» конструкция выполнена так, что жидкость первой и второй гидросистемы связаны и механически перемешиваются. У «Эмбраера» нет механической связи. Там стоит «цилиндрик», который, если что, толкает жидкость одной системы в другую. Если из строя выйдет первая и вторая система, то подключится резервная. Если отключатся все три — у нас есть электронасосы. На «Боинге» без «гидражки» штурвал станет тугим, в этом неприятность.
— То есть я правильно поняла, когда подумала про закрылки?
— Гидравлическая система обеспечивает управление всей механизацией: все хвостовое оперение, стойки шасси, которые поднимаются и опускаются, закрылки, предкрылки…
— Так почему пилот не захотел сесть в Минске?
— Понимаете в чем дело. В каждой компании есть предписания, как действовать в таких случаях. Например: отказ «гидражки» — лететь, но по возможности сесть в ближайшем аэропорту. Либо — «забейте и летите дальше». Кстати, если гидросистема отказывает, стойки шасси выпадут под действием силы тяжести. Ничего страшного!
— А без закрылок и предкрылок садиться можно, правильно?
— Да, на большей скорости, увы. С перегрузом.
— В аэропорту Абу-Даби нас ждали: пожарные развернули технику и так далее. После приземления мы ехали не своим ходом, а прицепом к авиационному тягачу. Позже заметила, что в районе правого шасси что-то вытекало.
— Видно, порвалась трубка гидросистемы. Мог насос потечь. Это нормально. Бывает, — считает авиатехник.
После осмотра «трехсотого» «Боинга» ребята оказались в кабине «восьмисотого».
— Дайте возьмусь за штурвал! — Татьяна отрывалась по полной.
— Могу разрешить вам включить питание на самолете, — подыгрывал ей Кирилл. — Для этого на данном типе самолетов нужно подать с аккумуляторов постоянное напряжение 28 вольт. Вот переключатель — Battery On/Off. Поставьте его в положение вниз. Ждем, пока компьютеры очухаются. А вот этот переключатель — на себя и вниз.
— Ух ты! Полетели! — скомандовала Татьяна под звуки шумящего самолета. — Скажите, а на Boeing 737−800 тоже стоит Fly-By-Wire (система компьютерного управления с обратной связью для пилота. — Прим.ред.), как на «Эмбраерах»?
— «Восьмисотка» — самолет третьего поколения модели 737, так что нет. А вот у Boeing 737−800МАХ, который сейчас к сожалению…
— Когда ждать поставок [Boeing 737−800МАХ на «Белавиа"]? Теперь уже непонятно, да?
— Поставки приостановились. Получается, что наши просто съездили в гости [к The Boeing Company].
— Слушайте, а «Максы» должны были прийти на замену чему?..
— У нас будут новые NG (речь о модельном ряде Next Generation. — Прим.ред.) вместо «Классики», а «Максы» планировались в дополнение. Я как-то читал план развития «Белавиа»: короче, в перспективе большая часть авиапарка будет представлена «Эмбраерами». «Эмбраер» в мире самолетов — как Lada Vesta на рынке автомобилей: дешево, свой ресурс отработает, а дальше нужно брать новую машину. «Макс» — это «машина», которую покупают надолго. Возможно… С «Максом» я еще не знаком.
— И это с таким косяком, который вылез?! Почему «Боинг» внедрил систему MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System или в переводе с английского языка «система улучшения маневренных характеристик». — Прим.ред.) на «Максах» и никому не сказал? — сокрушалась Татьяна. — Как они могли?! Узнали про эту систему
«Надо найти решение, когда можно проходить обучение на пилота между матчами сборной»
После более чем двух часов общения в формате нон-стоп Кирилл Петриченко высоко оценил подкованность Татьяны, в особенности знание авиационной терминологии на английском языке, и допустил, что она могла бы стать пилотом гражданской авиации.
— Нет, мне уже поздно, — перебила аватехника Пучек.
— Почему? А Штатах нет ограничений по возрасту для пилотов — только по здоровью, — не согласился Кирилл.
— И что, можно пойти в 50 лет?
— Можно и в 90. Официально.
— А у нас, в Беларуси, есть орграничения по возрасту?
— Они могут быть продиктованы политикой авикомпании.
— Вот так новость! Кину сборную и пойду на пилота! А будете виноваты вы (показывает на Кирилла), и вы (показывает на журналистов TUT.BY)! — отшутилась Татьяна. — Скажу, что это Михалевич свел меня [с пути]!
— Чем сложнее управлять: самолетом или женской командой Беларуси по теннису? — провоцируем мы Татьяну.
— Все ж таки самолетом! Как ни крути, это пока для меня космос. Кирилл считает, что это возможно, имея в виду обучение на пилота. Еще пару таких поездок на «Белаива», и я перейду к действиям.
— Подождите, сначала вы поможете нам выиграть Кубок Федерации, так?
— Тут надо найти решение, когда можно проходить обучение между матчами сборной. Если все время выигрывать, то матчи приходятся на февраль, апрель и ноябрь, когда играют финал. Слетаем в Австралию (в полуфинале Кубка Федерации Соболенко и компания сыграют с австралийками на выезде. Матч состоится 20 и 21 апреля. — Прим.ред.), а потом уже летом… Хотя там мне еще предстоит съездить на «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а в августе еще будет US Open. Хм, ладно! Я еще подумаю об обучении. Не все просто.
Могу сказать однозначно, что не хочу работать пилотом. Это сложно и тяжело. Но для саморазвития, правда, хочу научиться пилотировать. Я уже подзабыла, что значит зайти в кабину самолета, ведь после завершения карьеры таких случаев не припомню. Ностальгирую по временам, когда это удавалось. Будь такая возможность, так я каждый день ездила бы на «Белавиа» и узнавала что-нибудь новое. В этот раз помимо прочего посмотрела разобранный двигатель. Удивительно, как относительно небольшие двигатели поднимают в воздух здоровенную махину!
— До поездки на «Белавиа» вы говорили, что для вас больший интерес представляет общение с пилотом, чего не случилось. А сейчас, после разговора с Кириллом, о чем бы вы спросили пилота?
— Надо взять паузу на размышление! Кирилл приятный собеседник, великолепно знает свое дело. А пилоту я бы сказала следующее: «Расскажите какие-нибудь интересные истории из вашей практики!»
— Как приземляться на одном двигателе, например?
— Тьфу-тьфу-тьфу, да! Какие-то казусные и жизненные моменты.
Между прочим, Кирилл после обучения на авитехника готовится стать пилотом. Среди его знакомых есть пилоты, что неудивительно. Новая информация раззадорила Пучек.
— Надо брать у вас пароли и явки. А потом позвонить: «Здравствуйте! А пойдемте пить чай!» — заключила она.
— Согласен! — без промедления кивнул Петриченко.
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SPORT.TUT.BY рассказывает об увлечении Татьяны Пучек самолетами и ее визите на «Белавиа», где она замучила приставленного ей специалиста профессиональными вопросами.
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