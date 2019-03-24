«Кину сборную и пойду на пилота». Капитан для Соболенко и Азаренко мечтает управлять самолетами

Она капитанит в команде с Викторией Азаренко и Ариной Соболенко в составе и нацеливает теннисисток на победу в Кубке Федерации, а в свободное время смотрит фильмы про авиацию в ожидании лучшего времени для того, чтобы научиться пилотировать. SPORT.TUT.BY рассказывает об увлечении Татьяны Пучек самолетами и ее визите на «Белавиа», где она замучила приставленного ей специалиста профессиональными вопросами.





«После теракта в Нью-Йорке пассажиров перестали пускать в кабину самолета, но я все равно заходила: «Я теннисистка. Здравствуйте!»

— Я вас люблю! — на эмоциях выпалила Татьяна Пучек, как только поднялась на борт второго за час «Боинга», чтобы вместе с авиатехником исследовать кабину самолета. Мы устроили Татьяне «Рождество», когда пригласили на «Белавиа» смотреть и щупать авиалайнеры, ведь гражданская авиация — ее самая большая страсть после тенниса.

Татьяна частенько «сидит» на форумах про самолеты. Сериалам предпочитает документальные фильмы про авиакатастрофы на National Geographic, которые смотрит на языке оригинала. Вскоре после крушения в Эфиопии Boeing 737−800MAX Татьяна ознакомилась с расследованием телеканала «Аль-Джазира» «Рухнувшие мечты: Boeing-787», в котором нынешние и бывшие сотрудники «Боинга» озвучили проблемы контроля качества на производстве «Дримлайнеров». Вот уж каких подробностей не ждешь от человека из мира тенниса!

Теннису Татьяну учил Вячеслав Конников, первый тренер Виктории Азаренко. В паре с Азаренко Пучек выиграла три титула. Наивысшей позицией в одиночном рейтинге Татьяны было 55-е место. Игроцкую карьеру она завершила в 2011 году с наибольшим наигрышем за сборную Беларуси в Кубке Федерации и планом, как после спорта связать жизнь с самолетами.

— Хотела получить лицензию пилота, — признается Пучек. — Думала поучиться или в Штатах, или в Дубае. Но так вышло, что предложение стать капитаном женской сборной по теннису поступило спустя три недели после объявления об уходе из WTA-тура. А ведь я реально настраивалась на то, чтобы после перерыва на отдых поучиться на пилота. Не вышло. Мечты на этом закончились. Четыре года отработала капитаном, потом сходила в декретный отпуск, из которого в 2018 году меня вызвали, чтобы вновь поставить капитаном женской команды Беларуси. От такого не отказываются!















В управлении самолетами Пучек усматривает романтику и, пока играла, старалась во время перелетов с турнира на турнир узнать больше о «летающих машинах».

— Правда, что после теракта в Нью-Йорке в 2001 году вы перестали заходить в кабину самолета?

— Перестали пускать, так как авиакомпании ужесточили правила. Но, слушайте, я все равно заходила! Если пилот пускает тебя, то…

— Вы имеете в виду только пилотов «Белавиа»?

— Нет.

— Ладно, как же вы находили контакт с пилотами-иностранцами?

— Легко! Говорила: «Я теннисистка. Здравствуйте! А еще я фанат авиации. А можно тут с вами?..» Им же, пилотам, тоже скучно сидеть в кабине, когда рейс от рейса мало чем отличается. Хотят пообщаться, в моем случае — про теннис что-то спросить. А если попадется такой пилот, который следит за теннисом или поигрывает, тогда вообще…

Вот вам история. Я должна была лететь из Дохи в Индиан-Уэллс: через Москву, Франкфурт и Лос-Анджелес, а там — садишься в машину и едешь 2,5 часа до самого Индиан-Уэллса. Так вот, на борту Lufthansa мы шли на посадочную полосу во Франкфурте, а потом резко набрали высоту и куда-то улетели. Пилот объявил: «Аэропорт Франкфурта закрылся. Мы, значит, сейчас полетаем, подождем. Если нет — пойдем на запасной». А у меня жесткий тайминг. На Лос-Анджелес из Франкфурта был всего один рейс в день. Понимала, что, если мы сейчас не приземлимся, то опоздаю, и дальше будет много накладок.

— Вы постучали в кабину пилота?

— Да, пошла к пилоту с вопросом: «Я теннисистка. А что происходит?» — «Ох, так я же фанат тенниса! — отреагировал командир экипажа. — Ну-ка, иди сюда!» Потом я давала объявление по громкой связи, так как пилоты и стюарды говорили только на немецком и английском языках, а большая часть пассажиров была русскими.





Как выяснилось, во Франкфурте один из самолетов плохо сел. Аэропорт пришлось закрыть. Наш борт приземлился в Ганновере. Пока мы ждали, когда можно будет вернуться обратно, находилась в кабине самолета. Пилот выведал у меня все теннисные секреты.

Когда аэропорт во Франкфурте открыли, туда стали слетаться те, кто не смог сделать это раньше. Понятно, что там была куча мала, и, если бы я пошла в общую очередь, то потеряла бы много времени. Мой новый друг-пилот связался с работниками сервисной службы Lufthansa, чтобы мне помогли с пересадкой. Самолет на Лос-Анджелес, конечно, уже улетел без меня, так что в пункт назначения отправилась через Денвер, и то — не сразу.

В самолет нас пустили, но из-за снежного шторма аэропорт во Франкфурте опять закрыли. Мы оставались в салоне в ожидании момента, когда можно взлететь, однако он наступил лишь спустя восемь часов. Восемь часов провели в стоявшем самолете, представляете?! В Денвер прилетели ближе к ночи. Пришлось ночевать, так как рейса на Лос-Анджелес не было. На следующий день я улетела, по прибытии взяла машину в аренду до Индиан-Уэллса… Всю дорогу была одна. Устала, за рулем глаза закрывались. К вечеру приехала, а следующим утром предстояло сыграть первый матч.

Это была самая ужасная поездка в моей жизни. Не знаю, как я после нее смогла играть. Кажется, в первом поединке победила, но уже через день завершила выступление. Отходила от такого приключения неделю или, грубо говоря, до следующего турнира в Майами.

— Пережив такое потрясение, вы все еще любите самолеты. Почему?

— Сложный вопрос. В самолетах, считайте, у меня полжизни прошло.

«В аэропорту Абу-Даби нас ждали: пожарные развернули технику и так далее»

Во время экскурсии по авиапарку «Белавиа» на стоянке к Татьяне Пучек приставили авиатехника Кирилла Петриченко. Он обслуживает Embraer 175 и Embraer 195 с допуском к самостоятельной работе и правом подписи, но так как эти самолеты были в рейсах, не занимался чем-то неотложным.

Кирилл провел Татьяну по ангарам с припаркованными самолетами, среди которых были Boeing 737−300, известный как первый «танколет», и еще один такой борт, которому меняли двигатель, а также Boeing 737−800, относящийся к семейству Next Generation.

— Знаете, сколько крыльев у самолета? — проверил подготовленность собеседницы Кирилл.

— Четыре, — предположила Пучек.

— Мимо. Такое больше никому не говорите. У самолета одно крыло в левой и правой плоскостях. Хвостовое оперение — это не крылья.

— Нет?!

— Нет, не крылья. Знаете, что такое «кукурузник»? Ан-2, например. Летали когда-нибудь на таком?

— На Ан-2 — нет, только на Ан-24.

— Ого, это так называемый «Фантомас»! Яркий пример того, что в самолете одно крыло. В «кукурузниках», согласитесь, есть ощущение, как будто вам на голову надели ведро и лупасят. По-своему интересно! Небольшие перегрузки… Зато в самолетах типа Boeing 737−300 вы будто в комфортабельном авто. Но крыло, как вы поняли, по-прежнему одно.

— Вот уж спасибо, буду знать! Не хочется опозориться где-нибудь еще!

Впрочем, уже скоро Татьяна исправилась в глазах Кирилла. Когда он спросил, знает ли она про надувной трап для экстренной эвакуации пассажиров, ответ был таким:

— Escape slide!

— А вы шарите! — удивился авиатехник.

— Я — да!

— Может, у вас есть лицензии PPL (Private Pilot License)? Не летаете?

— Нет. Я просто говорю по-английски, ну и еще — фантик авиации. Кое-что понимаю.















В кабине «танколета», где, по словам Татьяны, «сидела бы и сидела», она вспомнила еще одну занимательную историю про полеты и вывела беседу на профессиональный уровень.

— В январе летела в Австралию на турнир «Большого шлема». Обратно возвращалась через Абу-Даби. Со мной находились Лида Морозова, Вера Лапко со своими тренерами и Илья Ивашко.

— На чем летели? — уточнил Кирилл.

— На Airbus. В дороге из Абу-Даби в Минск мы провели два часа из отведенных пяти с половиной, и тут самолет развернулся назад в Абу-Даби: как лег на правое крыло, так и шел. Пассажиры проснулись. Лида Морозова полезла смотреть карту на бортовой навигационной системе: «Таня, самолет реально летит обратно!» Выяснилось, что отказала одна из гидравлических систем. Пилот сказал, что с такой неисправностью в Минске никак не приземлиться.

Русскоговорящие паниковали, ведь объявление дали по-английски. Моих знаний об авиации хватило, чтобы успокоить людей. Слышала, что у Airbus две независимые гидравлических системы, потеря одной из которых в принципе ни на что не влияет. И вот вопрос: за что отвечает гидравлическая система? За закрылки и предкрылки? В целом за все, что тормозит самолет, верно?

— О таком меня спокойно могут спросить на комиссии, — взял слово Кирилл. — На самом деле у самолета есть три гидросистемы: A-система, B-система и резервная. Суть такова, что и первая, и вторая гидросистемы отвечают за одни и те же элементы. Когда «наворачивается» первая, то вторая отлично со всем справляется.

У «Боинга» конструкция выполнена так, что жидкость первой и второй гидросистемы связаны и механически перемешиваются. У «Эмбраера» нет механической связи. Там стоит «цилиндрик», который, если что, толкает жидкость одной системы в другую. Если из строя выйдет первая и вторая система, то подключится резервная. Если отключатся все три — у нас есть электронасосы. На «Боинге» без «гидражки» штурвал станет тугим, в этом неприятность.

— То есть я правильно поняла, когда подумала про закрылки?

— Гидравлическая система обеспечивает управление всей механизацией: все хвостовое оперение, стойки шасси, которые поднимаются и опускаются, закрылки, предкрылки…





— Так почему пилот не захотел сесть в Минске?

— Понимаете в чем дело. В каждой компании есть предписания, как действовать в таких случаях. Например: отказ «гидражки» — лететь, но по возможности сесть в ближайшем аэропорту. Либо — «забейте и летите дальше». Кстати, если гидросистема отказывает, стойки шасси выпадут под действием силы тяжести. Ничего страшного!

— А без закрылок и предкрылок садиться можно, правильно?

— Да, на большей скорости, увы. С перегрузом.

— В аэропорту Абу-Даби нас ждали: пожарные развернули технику и так далее. После приземления мы ехали не своим ходом, а прицепом к авиационному тягачу. Позже заметила, что в районе правого шасси что-то вытекало.

— Видно, порвалась трубка гидросистемы. Мог насос потечь. Это нормально. Бывает, — считает авиатехник.















После осмотра «трехсотого» «Боинга» ребята оказались в кабине «восьмисотого».

— Дайте возьмусь за штурвал! — Татьяна отрывалась по полной.

— Могу разрешить вам включить питание на самолете, — подыгрывал ей Кирилл. — Для этого на данном типе самолетов нужно подать с аккумуляторов постоянное напряжение 28 вольт. Вот переключатель — Battery On/Off. Поставьте его в положение вниз. Ждем, пока компьютеры очухаются. А вот этот переключатель — на себя и вниз.

— Ух ты! Полетели! — скомандовала Татьяна под звуки шумящего самолета. — Скажите, а на Boeing 737−800 тоже стоит Fly-By-Wire (система компьютерного управления с обратной связью для пилота. — Прим.ред.), как на «Эмбраерах»?

— «Восьмисотка» — самолет третьего поколения модели 737, так что нет. А вот у Boeing 737−800МАХ, который сейчас к сожалению…

— Когда ждать поставок [Boeing 737−800МАХ на «Белавиа"]? Теперь уже непонятно, да?

— Поставки приостановились. Получается, что наши просто съездили в гости [к The Boeing Company].

— Слушайте, а «Максы» должны были прийти на замену чему?..

— У нас будут новые NG (речь о модельном ряде Next Generation. — Прим.ред.) вместо «Классики», а «Максы» планировались в дополнение. Я как-то читал план развития «Белавиа»: короче, в перспективе большая часть авиапарка будет представлена «Эмбраерами». «Эмбраер» в мире самолетов — как Lada Vesta на рынке автомобилей: дешево, свой ресурс отработает, а дальше нужно брать новую машину. «Макс» — это «машина», которую покупают надолго. Возможно… С «Максом» я еще не знаком.

— И это с таким косяком, который вылез?! Почему «Боинг» внедрил систему MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System или в переводе с английского языка «система улучшения маневренных характеристик». — Прим.ред.) на «Максах» и никому не сказал? — сокрушалась Татьяна. — Как они могли?! Узнали про эту систему после падения самолета в Индонезии . Ну так на этом этапе нельзя было не сказать!.. Как я понимаю, без этой системы «Макс» не прошел был сертификацию. На больших углах из-за больших двигателей самолет уж слишком задирал нос кверху.

«Надо найти решение, когда можно проходить обучение на пилота между матчами сборной»

После более чем двух часов общения в формате нон-стоп Кирилл Петриченко высоко оценил подкованность Татьяны, в особенности знание авиационной терминологии на английском языке, и допустил, что она могла бы стать пилотом гражданской авиации.

— Нет, мне уже поздно, — перебила аватехника Пучек.

— Почему? А Штатах нет ограничений по возрасту для пилотов — только по здоровью, — не согласился Кирилл.

— И что, можно пойти в 50 лет?

— Можно и в 90. Официально.

— А у нас, в Беларуси, есть орграничения по возрасту?

— Они могут быть продиктованы политикой авикомпании.

— Вот так новость! Кину сборную и пойду на пилота! А будете виноваты вы (показывает на Кирилла), и вы (показывает на журналистов TUT.BY)! — отшутилась Татьяна. — Скажу, что это Михалевич свел меня [с пути]!





— Чем сложнее управлять: самолетом или женской командой Беларуси по теннису? — провоцируем мы Татьяну.

— Все ж таки самолетом! Как ни крути, это пока для меня космос. Кирилл считает, что это возможно, имея в виду обучение на пилота. Еще пару таких поездок на «Белаива», и я перейду к действиям.

— Подождите, сначала вы поможете нам выиграть Кубок Федерации, так?

— Тут надо найти решение, когда можно проходить обучение между матчами сборной. Если все время выигрывать, то матчи приходятся на февраль, апрель и ноябрь, когда играют финал. Слетаем в Австралию (в полуфинале Кубка Федерации Соболенко и компания сыграют с австралийками на выезде. Матч состоится 20 и 21 апреля. — Прим.ред.), а потом уже летом… Хотя там мне еще предстоит съездить на «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а в августе еще будет US Open. Хм, ладно! Я еще подумаю об обучении. Не все просто.

Могу сказать однозначно, что не хочу работать пилотом. Это сложно и тяжело. Но для саморазвития, правда, хочу научиться пилотировать. Я уже подзабыла, что значит зайти в кабину самолета, ведь после завершения карьеры таких случаев не припомню. Ностальгирую по временам, когда это удавалось. Будь такая возможность, так я каждый день ездила бы на «Белавиа» и узнавала что-нибудь новое. В этот раз помимо прочего посмотрела разобранный двигатель. Удивительно, как относительно небольшие двигатели поднимают в воздух здоровенную махину!





— До поездки на «Белавиа» вы говорили, что для вас больший интерес представляет общение с пилотом, чего не случилось. А сейчас, после разговора с Кириллом, о чем бы вы спросили пилота?

— Надо взять паузу на размышление! Кирилл приятный собеседник, великолепно знает свое дело. А пилоту я бы сказала следующее: «Расскажите какие-нибудь интересные истории из вашей практики!»

— Как приземляться на одном двигателе, например?

— Тьфу-тьфу-тьфу, да! Какие-то казусные и жизненные моменты.

Между прочим, Кирилл после обучения на авитехника готовится стать пилотом. Среди его знакомых есть пилоты, что неудивительно. Новая информация раззадорила Пучек.

— Надо брать у вас пароли и явки. А потом позвонить: «Здравствуйте! А пойдемте пить чай!» — заключила она.

— Согласен! — без промедления кивнул Петриченко.

Редакция портала выражает благодарность пресс-службе авиакомпании «Белавиа» за помощь в подготовке материала.