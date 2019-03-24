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В агрогородке Рясна были обнаружены останки человека и надгробная плита 1846 г.
25.03.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Необычную находку обнаружили в Каменецком районе
Сотрудниками ЖКХ при замене водопроводной трубы на территории агрогородка Рясна в Каменецком районе были обнаружены останки неустановленного человека и надгробная плита, датированная 1846 годом. На место была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка.
Анна Иващенко, фото Каменецкого РОВД.
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Необычную находку обнаружили в Каменецком районе Сотрудниками ЖКХ при замене водопроводной трубы на территории агрогородка Рясна в Каменецком районе были...
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