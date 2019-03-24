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Детский сад в Барановичах эвакуировали из-за мины времен ВОВ

25.03.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах из-за минометной мины времен Великой Отечественной войны эвакуировали воспитанников и персонал детского сада, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64619.php

Детский сад в Барановичах эвакуировали из-за мины времен ВОВ

Инцидент произошел сегодня около 9 часов на территории яслей-сада №40, расположенного по ул.Притыцкого. Снаряд обнаружил сторож учреждения при обходе. Минометная мина диаметром 50 мм времен минувшей войны находилась у бордюра в 20 м от здания.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64619.php

Детский сад в Барановичах эвакуировали из-за мины времен ВОВ

Фото УМЧС по Брестской области

До прибытия саперов сотрудники ГОВД и МЧС оградили потенциально опасное место. Из здания детского сада были эвакуированы 147 воспитанников и 36 работников.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64619.php

Детский сад в Барановичах эвакуировали из-за мины времен ВОВ
 Детский сад в Барановичах эвакуировали из-за мины времен ВОВ

Прибывшая в 9.50 группа разминирования изъяла боеприпас для дальнейшего уничтожения на полигоне. По данному факту правоохранители проведут проверку.

 
 
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  В Барановичах из-за минометной мины времен Великой Отечественной войны эвакуировали воспитанников и персонал детского сада, сообщил БЕЛТА официальный...
 
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