Уголовное дело о нападении с ножом на милиционера в Ивановском районе передано в суд

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений участковому инспектору милиции в Ивановском районе, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры .



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Житель деревни Мохро 1961 года рождения 23 января помогал односельчанину по хозяйству. За свои услуги он потребовал алкоголь и до его получения отказывался уходить, из-за чего между мужчинами произошел конфликт. Хозяин дома вызвал сотрудников милиции, сообщив, что якобы к нему применяется насилие. На место выехал наряд в составе двух участковых инспекторов. Во время задержания дебошир ранил ножом в живот старшего лейтенанта милиции 1991 года рождения. Потерпевшего госпитализировали, в больнице ему своевременно оказали медпомощь.

Подозреваемый задержан. Ранее 57-летний мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Он проживает один и нигде не работает.

В отношении фигуранта управлением Следственного комитета по Брестской области было возбуждено уголовное дело по п.5 ч.2 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности) УК. В момент происшествия обвиняемый был пьян.

"По заключению психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым - понимал значение своих действий и мог ими руководить. В отношении хозяина дома, который сообщил в милицию ложную информацию о применении к нему насилия, инициирован административный процесс", - отметили в областной прокуратуре .

По мнению прокуратуры , предварительное расследование уголовного дела проведено всесторонне, полно и объективно. Действия обвиняемого квалифицированы верно. Ранее примененную к дебоширу меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.