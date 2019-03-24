В Минском районе на аукцион выставили участки с недостроенными частными домами

На аукцион выставили восемь участков в Минском районе, изъятых у владельцев, которые не уложились в сроки по строительству домов и их консервации, сообщает Минский областной центр инвестиций и приватизации. Самый близкий к столице участок — в Мачулищах. Подробнее о предложениях и ценах читайте в нашем материале.





В последнее время торги по «недостроям» проходят активно, особенно если участок расположен в местности, где есть коммуникации — газ, вода и электричество. Так, на аукционе, который прошел 15 марта, участки с «недостроями» в Дроздово, Лесковке и Чертяже улетели как горячие пирожки, пишет realt.by. В итоге, например, 15 соток в Дроздово с незавершенным строением (готовность 12%) при начальной цене 75,6 тысячи рублей ушли с молотка за 216 тысяч рублей, в долларовом эквиваленте чуть больше ста тысяч.

Сейчас на аукцион выставлено восемь лотов, из них самый близкий к столице — в Мачулищах. Это участок в 15 соток, с электричеством и не завершенным строительством незаконсервированным жилым домом (готовность 0,6%) на свайном фундаменте общей площадью 108 квадратных метров. Начальная цена лота — 24 тысячи рублей.







Изображение: rlt.by

Крупицкий сельсовет выставил на торги три лота. Первый — 11 соток в деревне Дубицкая Слобода с не завершенным строительством незаконсервированным капитальным строением (жилой дом, готовность строения — 12%) и железобетонным фундаментом площадью 74 квадратных метра. Из коммуникаций — электричество. Начальная цена лота — 9,4 тысячи рублей.

Лот № 2 — 14 соток в агрогородке Крупица. Из коммуникаций есть электричество и газ. На участке есть незавершенный строительством жилой дом (готовность 10%), в состав которого входит цокольный этаж (готовность 69%) и погреб (100%). Фундамент железобетонный, общей площадью 133 квадратных метра. Начальная цена — 35,5 тысяч рублей.

Лот № 3 — участок в 14 соток в деревне Самуэлево. Из коммуникаций есть только электричество. На участке не завершенный строительством незаконсервированный дом (готовность 10%), с цокольным этажом и фундаментом на 78 квадратных метров. Начальная цена — 18,5 тысяч рублей.



Изображение: rlt.by

Лошанский сельсовет выставил на аукцион два участка с недостроенными домами: один в деревне Динаровичи с начальной ценой в 7,8 тысячи рублей, второй — в агрогородке Лошаны, с начальной ценой 20,3 тысячи рублей.

Михановичский сельсовет выставил на торги два участка в агрогородке Чуриловичи с коммуникациями (газ и электричество). Начальная цена лотов — от 25 тысяч рублей.



Изображение: rlt.by

Аукцион состоится 19 апреля в 10.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5. Прием документов да 15 апреля включительно.