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«Так это же Сергей Шнуров!» Как белорусы гоняются за вокалистом «Ленинграда» для фото

25.03.2019 12:20 — Разное | Tut.by  
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В феврале мы запустили конкурс «Фото со звездой»: читателям TUT.BY предлагалось рассказать про свою встречу с селебрити, прислать совместное фото и выиграть билет на любое мероприятие в Беларуси в 2019 году. Конкурс уже завершился, но мы продолжаем публиковать все самое нестандартное. Сегодня у нас реальные истории, как и где можно встретить фронтмена группировки «Ленинград» Шнура.

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В Питере по дороге со студии


Сергей из Жодино хочет поделиться, как он с друзьями сфотографировался со своим тезкой, Сергеем Шнуровым:

— Как-то одним вечером я со своей на тот момент будущей женой Леной и друзьями сидели в McDonald’s. Вспомнили, что у нашего общего друга Артема, который жил в Питере, завтра день рождения. Подумали, что было бы классно сделать ему сюрприз и поздравить его лично. После пяти минут размышлений мы решили поехать, несмотря на то, что было уже около 23 часов.

Приехали в Питер к утру, отыскали Артема, поздравили его. Он, конечно, был ошарашен. Перекусили, решали, куда пойти дальше, и я вдруг заметил, что к нам приближается мужчина, а за ним бегут какие-то парни и фотографируются. Когда мужчина поравнялся с нами и пошел дальше, мы поняли: «Так это же Сергей Шнуров!» И побежали за ним. Догнав его, попросили сфотографироваться с ним. Он улыбнулся и сказал:

— Конечно, ребята.

Нас всех переполняли эмоции. Он оказался очень улыбчивый и отзывчивый. Сергей фотографировался со всеми, кто к нему подходил. Потом мы узнали, что он часто гуляет по Питеру и в тот день шел со студии.

На террасе минского кафе


Наталья из Минска тоже встретила Шнура, но бегать за ним ей не пришлось:

— В сентябре прошлого года на фестивале «ЛидБир» в Лиде выступала группа «Ленинград». Многие мои знакомые отправились с самого утра на концерт, а я осталась в Минске, в котором праздновали День города. В центре было очень многолюдно, и мы с друзьями пошли в кафе на Карла Маркса. И тут проходим по улочке, я замечаю на одной из летних террас кафе Сергея Шнурова. Сама бы, зная Сергея как человека достаточно прямолинейного, наверное, не решилась бы подойти. Но друг мой быстро сориентировался, поздоровался и попросил сделать фото. Я еще сказала Сергею:

— О, а мои друзья уже поехали на ваш концерт.

Шнуров ответил:

— А мы не торопимся.

Довольно приятная встреча получилась. А концерт, говорят, был отличнейший!

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***

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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В феврале мы запустили конкурс «Фото со звездой»: читателям TUT.BY предлагалось рассказать про свою встречу с селебрити, прислать совместное фото и выиграть билет на...
 
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