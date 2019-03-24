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«Нужна изюминка в каждом хозяйстве». Лукашенко приехал в Могилевскую область

25.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Могилевскую область, сообщает  БЕЛТА.  Ему доложат о социально-экономическом развитии области и Шкловского района, подготовке техники, машин и оборудования к весенне-полевым работам.

Лукашенко ориентирует сельскохозяйственную отрасль страны на развитие новых направлений. Соответствующие задачи глава государства поставил во время посещения сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка Могилевской области.

 

«Нужна изюминка в каждом хозяйстве». Лукашенко приехал в Могилевскую область

 

Посещая хозяйство, Александр Лукашенко поинтересовался специализацией предприятия, перспективами его развития. Директор «Газовика-Сипаково» Вадим Гарбина рассказал, что сегодня предприятие занимается производством мясо-молочной продукции и намерено расширять это направление.

Через год-два здесь планируют производить рапсовое масло, пока эту культуру только выращивают и затем продают другим хозяйствам. Президент отметил, что на фоне других предприятий в области «Газовик-Сипаково» работает хорошо, но надо развивать новые направления. «Нужна изюминка в каждом хозяйстве, по старинке работать нельзя — это беда, — подчеркнул глава государства. — Надо не только генерировать новые идеи, но и создавать новые направления развития».

БЕЛТА


 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Могилевскую область, сообщает  БЕЛТА.  Ему доложат о социально-экономическом...
 
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