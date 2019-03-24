Дороже, чем в России: сколько стоит топливо в Беларуси и других странах

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Очередное подорожание

С 24 марта литр бензина АИ-95-К5-Евро, а также литр дизтоплива стоят 1,59 руб. ($0,76), литр бензина АИ-92-К5-Евро – 1,48 руб. ($0,70). Как поясняется на сайте концерна «Белнефтехим», цены на автомобильное топливо изменились в связи с ростом цен на нефть .

«С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 9,9%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2,6%», – информирует «Белнефтехим».