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Дороже, чем в России: сколько стоит топливо в Беларуси и других странах

25.03.2019 12:06 — Разное | Myfin  
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Дороже, чем в России: сколько стоит топливо в Беларуси и других странах
фото: Myfin.by

Очередное подорожание

С 24 марта литр бензина АИ-95-К5-Евро, а также литр дизтоплива стоят 1,59 руб. ($0,76), литр бензина АИ-92-К5-Евро – 1,48 руб. ($0,70). Как поясняется на сайте концерна «Белнефтехим», цены на автомобильное топливо изменились в связи с ростом цен на нефть.

«С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 9,9%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2,6%», – информирует «Белнефтехим».

Портал GlobalPetrolPrices.com отслеживает средние национальные цены на топливо в 150 странах. При составлении рейтингов используются официальные данные по ценам на бензин. Если официальных данных нет, сайт в качестве ориентира использует исторические данные, которые обновляются по текущему курсу.

 
 
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Myfin.by посмотрел, почем литр бензина в странах-соседях, в каких государствах самый дешевый в мире бензин, а в каких самый дорогой.
 
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