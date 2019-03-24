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Одна из самых высокооплачиваемых звезд Украины снова приедет с концертом в Минск

25.03.2019 12:43 — Разное | Tut.by  
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Украинская певица Тина Кароль этой осенью выступит с концертом в Минске. Запоминайте: 21 ноября в КЗ Минск.


Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Тина Кароль, по мнению многих, уже давно стала настоящей музыкальной дивой. Ее любят за сочетание красоты и таланта, а самое главное — отсутствие самовлюбленности и пафоса, что делает ее настоящим эталоном женственности.

Фантастическая взаимная любовь певицы к своему зрителю — один из важнейших факторов в ее карьере. Она стала музой для своих слушателей, каждая песня певицы имеет свою историю. «Сила высоты», «Выше облаков», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ніжно», «Жизнь продолжается» и многие другие композиции Тины уже давно считаются жизнеутверждающими хитами.

Концерты Тины — это смесь музыки, танца, драйва и, конечно же, любви. Невероятная хореография, современные световые и звуковые решения, любимые хиты и новые песни в живом исполнении — вот чего можно ждать от будущего концерта.

Когда: 21 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: 54 — 154 рубля.

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23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинская певица Тина Кароль этой осенью выступит с концертом в Минске. Запоминайте: 21 ноября в КЗ Минск.
 
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