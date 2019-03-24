В Слонимском районе два пассажира такси устроили на трассе драку. Одного из них сбила Audi

В ночь на 24 марта в Слонимском районе двое парней выясняли отношения на трассе, и одного из них сбил автомобиль. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел на трассе Барановичи — Гродно. По информации инспекторов, парни отдыхали в деревне Костени. Домой в Волковыск они поехали на такси. В салоне автомобиля между ними возникла потасовка. Когда водитель остановился, парни вышли из автомобиля и продолжили драку. В какой-то момент одного из них сбила проезжавшая мимо Audi.

В результате ДТП пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

Как пояснил водитель Audi, он видел стоявший с включенными ближним светом фар и аварийной световой сигнализацией автомобиль, однако наезда на человека избежать не смог.