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«Откуда эта ненависть пошла – я не знаю». За что женщину выживают соседи из квартиры в Минске

25.03.2019 12:32 — Разное | СТВ  
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Ситуация в подъезде столичного дома давно вышла за рамки отдельно взятого двора. Местные уже называют её междоусобной войной. Про склоки, разборки и взаимные обвинения жителей последних двух этажей в предыдущем сюжете программы «Добро пожаловаться» мы уже рассказывали.

«Меня дети будят в три ночи: иди, папа, их успокой». Соседи пьют, дебоширят и убили собаку. Что говорят в милиции и ЖЭУ

Ольга Барковская:
Вы меня извините. Я похожа на какую-то алкашку, пьющую?

«Откуда эта ненависть пошла – я не знаю». За что женщину выживают соседи из квартиры в Минске

Ольга Барковская:
Мы общались с детьми всегда нормально, адекватно. Они приходили ко мне в гости. Что его жена, что младшая дочь, что средняя. Мой сын всегда с ними общался. Могли посидеть, поужинать вместе. Откуда эта ненависть пошла – я не знаю. Что я им такого сделала, я тоже не понимаю.

«Откуда эта ненависть пошла – я не знаю». За что женщину выживают соседи из квартиры в Минске

Женщина уверена – злопамятный сосед готов идти на что угодно, лишь бы опорочить её. Мужчина буквально на каждом углу поливает её грязью и позорит на всю страну.

«Откуда эта ненависть пошла – я не знаю». За что женщину выживают соседи из квартиры в Минске

Анатолий Волощик:
Меня дети будят в три ночи: иди, папа, их успокой. Прихожу, вызываю милицию, приезжает наряд милиции, они затихают, дверь не открывают, говорят: «Мы ломать ничего не будем». Сидит без света, палит свечки, у меня дома запах, как в церкви. Она подо мной живёт.

Ольга:
Вы меня извините, квалификация слова «притон» к моей квартире ну никак не относится, вообще, абсолютно!

По словам пострадавшей, репутация самого соседа далека от идеальной. Первый конфликт разразился на пустом месте 3 месяца назад, тогда склока закончилась в милиции. Но как получилось, что бывшие друзья стали врагами №1?

Ольга:
В январе-месяце, когда я с работы шла домой – он сидел в нетрезвом состоянии на улице. Я его поздравила с Новым годом, за что он меня взял за волосы и закинул в подъезд. Моя реакция какая? Я вызвала наряд милиции, написала, чтобы рассмотрели. Потом я от него отказалась, понимая, что там трое детей. Что могут, в том числе, пострадать и дети.

«Откуда эта ненависть пошла – я не знаю». За что женщину выживают соседи из квартиры в Минске

Павел Семашко, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД администрации Ленинского района г. Минска, подполковник милиции:
В 2019 году в Ленинское РУВД города Минска уже поступали сообщения от вышеуказанных жильцов, а именно: от гражданки Барковской и гражданки Волощик. По данным фактам было вынесено постановление о прекращении дела об административном правонарушении на основании части 1 пункта 2 статьи 9.6 Процессуально-исполнительного кодекса РБ за отсутствием состава административного правонарушения. Данные решения обжалованы в законном порядке не были.

Другим жильцам до этих скандалов и разборок нет никакого дела. Соседи умоляют лишь об одном – дайте тишину и покой!  

Валерий Васильков, сосед конфликтующих:
Живу с 75-го года в доме, подъезд спокойный, я с ней, вообще, не общаюсь, она мне проблем не создаёт.

После этого заявления в милицию на Ольгу посыпались угрозы. А на тропу войны вышла жена соседа. 

Павел Семашко:
В настоящее время в Ленинском РУВД города Минска на рассмотрении находятся заявления: Волощик Анны Борисовны, проживающей в квартире 50, дома №116 по проспекту Рокоссовского в городе Минске, в отношении гражданки Барковской Ольги Игоревны, проживающей в квартире №47, по фактам оскорблений и нарушений правил пользования жилыми помещениями со стороны последней. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

«Откуда эта ненависть пошла – я не знаю». За что женщину выживают соседи из квартиры в Минске

Ольга Барковская:
Никогда никого у меня дома не было, чтобы гости сидели, сабантуи, как он говорит. Участковый всегда, если какой-то вопрос, он всегда приходит, всегда общается. Участковый великолепный! На любое какое-то их заявление он всегда приходил, всегда делал опрос по свидетелям. Всегда интересовался – что да как.

Ольга признается: нелицеприятный образ мстительным соседям удалось слепить на раз-два. Поэтому сейчас она без стеснения готова показать и свою квартиру, и долги по коммуналке. Женщина уверяет: задолженность она частично уже погасила. В ЖЭСе эту информацию подтвердили и отметили – претензий по оплате больше нет. 

«Откуда эта ненависть пошла – я не знаю». За что женщину выживают соседи из квартиры в Минске

Виктор Ильенков, директор УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска»:
На сегодня около 50% нанимателем жилого помещения погашено. Получено, конечно, устное обещание от нанимателя, что она обязуется в течение 2-3 недель ещё погасить всю оставшуюся задолженность.

«Откуда эта ненависть пошла – я не знаю». За что женщину выживают соседи из квартиры в Минске


Соседи по сей день позорят женщину! Дверь её квартиры, наслушавшись сплетен, обходят стороной. Для Ольги это обернулось настоящим изгнанием – в подъезд она может спокойно зайти лишь под покровом ночи!  

«Откуда эта ненависть пошла – я не знаю». За что женщину выживают соседи из квартиры в Минске

Ольга Барковская:
Я захожу в подъезд, смотрю по сторонам, чтобы не было соседей. Так же выхожу.

Какое решение женщина вынуждена принять, остается догадываться
 
Теги: Минск
 
 
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Ситуация в подъезде столичного дома давно вышла за рамки отдельно взятого двора. Местные уже называют её междоусобной войной. Про склоки, разборки и взаимные...
 
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