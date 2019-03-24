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Детский сад был эвакуирован в Барановичах из-за миномётной мины
Новости Беларуси. Утром 25 марта в Барановичах из-за обнаружения мины были эвакуированы дети и персонал детского сада.
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Прибывшие на вызов спасатели обнаружили указанный предмет примерно в 20 метрах от детсада на детской игровой площадке. После этого милиционеры и подразделения МЧС оградили территорию возле снаряда, а также эвакуировали находившихся в здании людей (36 взрослых и 147 детей).
В 9:50 прибывшая группа разминирования изъяла 50 мм миномётную мину времён ВОВ для её последующего уничтожения на полигоне.
Весной 2019 года в Минске улице Аэродромной была найдена авиационная бомба.
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Новости Беларуси. Утром 25 марта в Барановичах из-за обнаружения мины были эвакуированы дети и персонал детского сада. По сведениям Брестского ОУМЧС, в...
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