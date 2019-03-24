Паспорта обменивайте своевременно!



Паспорт гражданина Республики Беларусь является документом, удостоверяющим личность гражданина, как на территории нашей Республики, так и за ее пределами.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 года №294, каждый гражданин, достигший четырнадцатилетнего возраста, обязан иметь паспорт. Гражданам, не достигшим этого возраста, паспорт выдается только при выезде за пределы Республики Беларусь, причем не имеет значения, сколько ему исполнилось месяцев или лет.

Паспорт имеет определенный срок действия и, по его истечении, считается недействительным. За проживание без паспорта, либо по недействительному паспорту предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст.25.53 КоАП Республики Беларусь и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырёх базовых величин.

Обменивается документ компетентными органами и срок его изготовления составляет 1 месяц, в случае обмена в ускоренном порядке – 15 дней. В связи с чем, документы для обмена необходимо подавать заблаговременно. Граждане также вправе менее чем за один год до истечения срока действия паспорта обратиться в государственный орган для его обмена.

Граждане, зарегистрированные на территории города Докшицы могут подать документы не только в группу по гражданству и миграции Докшицкого РОВД, но и в группу по расчетно-паспортному обслуживанию в г.Докшицы (находится на территории РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник»). Граждане, имеющие регистрацию в сельских населенных пунктах — в сельский исполнительный комитет, на территории которого они зарегистрированы. Компетентные органы, принявшие документы на обмен паспорта, в течение 3-х дней передают их в группу по гражданству и миграции.

Размер госпошлины за обмен паспорта — 1 базовая величина. Если хотите ускорить и получить паспорт в течение 15 дней, взимается дополнительная плата в размере еще 1 базовой величины.

Паспорт обменивается в случаях:

истечения срока действия;

изменения фамилии, имени, отчества;

непригодности к использованию;

израсходования листов, предназначенных для отметок;

установления неточностей в данных или отметках;

изменения половой принадлежности и др.

Паспорт, подлежащий обмену, изымается при получении нового паспорта. Но при наличии в паспорте, подлежащем обмену, действительной визы иностранного государства либо в связи с иными обстоятельствами, в силу которых гражданину необходимо воспользоваться паспортом, на основании письменного заявления владельца паспорт возвращается гражданину подразделением по гражданству и миграции органа внутренних дел после проставления на страницах 1 — 30 паспорта отметок об их аннулировании (кроме страниц с действительными визами иностранных государств). После того, как необходимость его использования отпадет, паспорт подлежит обязательной сдаче.

Детям паспорт выдается сроком на 5 лет, но до достижения ими 14-летнего возраста. По достижении 13 лет паспорт выдается сроком на 10 лет. Паспорта подлежат обмену каждые 10 лет до достижения 64-летнего возраста. При достижении 64 и 99-летнего возраста срок действия паспорта соответственно до 100 и 125 лет.

Уважаемые граждане, проверьте сроки действия ваших паспортов. В случае, когда срок действия истекает, незамедлительно обращайтесь в компетентные органы для замены.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в группу по гражданству и миграции Докшицкого РОВД по адресу: г.Докшицы, ул.Гайдара, 45 или по телефонам: 802157 21432, 25884.

Ведущий специалист по регистру

населения ГГиМ Докшицкого РОВД

М.Л.Макаревич