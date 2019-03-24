Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал во время визита в Барановичи, как жарит картошку у себя дома.

В пятницу глава государства совершил рабочий визит в Барановичи. После общения с городским активом он уделил внимание местным жителям. Один из вопросов касался ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Горожане выразили беспокойство, что не смогут использовать газовое оборудование у себя дома и им придется менять его на электрическое. Люди поинтересовались, «не повыбрасывают ли их газовые котлы». На это глава государства ответил: «Если цена на электрическую плитку будет ниже, вы сами перейдете и замените ее».

Лукашенко пояснил, что свое электричество будет дешевле для белорусов, чем покупной природный газ. А также привел в пример электрическую плиту у себя дома, которая работает быстрее и, соответственно, потребляет меньше энергии.

«У меня дома строит плитка газовая и электрическая. Включаю эту плиту, ставлю сковородку, картошку поджарить. Мгновенно нагревается. То есть эффективность высокая. И если переводить на электричество, надо дешевле делать, чем на газе. А если будет дороже, как же я буду вас переводить — вы ж ругаться будете», — добавил Лукашенко.

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