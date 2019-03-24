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Бузова рассуждает о размере груди и другие новости из Instagram звезд молодежи
Как часто вы листаете ленту Instagram? Некоторые делают это десятки раз в день и все равно не могут отсмотреть все публикации. Мы решили облегчить вам жизнь и в 10 фотографиях знакомим с новостями последней недели звезд молодежи. Веселые, интересные или просто милые снимки — в подборке ниже.
ЛСП
В субботу белорусский музыкант Олег Савченко и его команда впервые выступили в «Минск-Арене» (и у нас
Макс Корж
А вот Макс Корж, которому «Минск-Арена» уже
Саша Бортич
Актриса Саша Бортич радостно катается по Барселоне и говорит, что не хочет уезжать (мы бы тоже не хотели).
Влад Бумага и Юля Годунова
Самая известная пара белорусских блогеров отпраздновала вторую годовщину отношений на Бали (на двоих, напомним, у них 6,5 миллионов подписчиков на YouTube, шесть из которых — вклад Бумаги).
Настя Ивлеева
Звезда Instagram продолжает смеяться над собой и загружать в соцсеть разные коллажи. Если вы мечтали увидеть Ивлееву в образе спившегося обитателя околоподъездной лавочки — вот снимок.
Денис Кукояка
Участник группы «Хлеб» продолжает следить за собой и не забывает о масках для лица. Интересно, узнает ли его в таком образе дочь Василиса (судя по выражению лица, не очень).
Тима Белорусских
Молодой минский музыкант
Ольга Бузова
Ольга на этой неделе философствовала в Instagram насчет размера груди: «Ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости», — считает певица и телеведущая.
Бакей
Молодой белорусский рэпер Бакей намекает на съемки (скоро новый клип?).
Иван Ургант
И напоследок — милота от Ивана Урганта. Он поделился фотографией дочери и своего нового питомца.
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Как часто вы листаете ленту Instagram? Мы решили облегчить вам жизнь и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд за последнюю неделю.
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