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Бузова рассуждает о размере груди и другие новости из Instagram звезд молодежи

25.03.2019 13:00 — Разное | Tut.by  
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Как часто вы листаете ленту Instagram? Некоторые делают это десятки раз в день и все равно не могут отсмотреть все публикации. Мы решили облегчить вам жизнь и в 10 фотографиях знакомим с новостями последней недели звезд молодежи. Веселые, интересные или просто милые снимки — в подборке ниже.

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ЛСП

В субботу белорусский музыкант Олег Савченко и его команда впервые выступили в «Минск-Арене» (и у нас есть фотографии с этого концерта). В аккаунте ЛСП, впрочем, тоже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от olegi (@lspolegi) 23 Мар 2019 в 12:35 PDT

Макс Корж

А вот Макс Корж, которому «Минск-Арена» уже покорялась дважды, на выходных успел уделить время семье.

Саша Бортич

Актриса Саша Бортич радостно катается по Барселоне и говорит, что не хочет уезжать (мы бы тоже не хотели).

Влад Бумага и Юля Годунова

Самая известная пара белорусских блогеров отпраздновала вторую годовщину отношений на Бали (на двоих, напомним, у них 6,5 миллионов подписчиков на YouTube, шесть из которых — вклад Бумаги).

Настя Ивлеева

Звезда Instagram продолжает смеяться над собой и загружать в соцсеть разные коллажи. Если вы мечтали увидеть Ивлееву в образе спившегося обитателя околоподъездной лавочки — вот снимок.

Денис Кукояка

Участник группы «Хлеб» продолжает следить за собой и не забывает о масках для лица. Интересно, узнает ли его в таком образе дочь Василиса (судя по выражению лица, не очень).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Denis Kukoyaka (@denisque) 24 Мар 2019 в 11:17 PDT

Тима Белорусских

Молодой минский музыкант отменил концерт во Дворце спорта, но продолжает презентовать свои новые треки в Instagram. Такой небольшой кусочек новой песни по-модному называется сниппет, слушаем.

Ольга Бузова

Ольга на этой неделе философствовала в Instagram насчет размера груди: «Ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости», — считает певица и телеведущая.

Бакей

Молодой белорусский рэпер Бакей намекает на съемки (скоро новый клип?).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от БАКЕЙ (@vladikbakey) 23 Мар 2019 в 11:53 PDT

Иван Ургант

И напоследок — милота от Ивана Урганта. Он поделился фотографией дочери и своего нового питомца.

Полный график премьер в кинотеатрах

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23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Как часто вы листаете ленту Instagram? Мы решили облегчить вам жизнь и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд за последнюю неделю.
 
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