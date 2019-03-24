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Писатель Виктор Суворов: Беларусь - это последний шанс Путина
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления СССР, всемирно известный писатель Виктор Суворов назвал Беларусь последней надеждой Путина продолжать оставаться у власти.
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"Я думаю, что Беларусь — это очень важная и, возможно, последняя надежда Путина. Он должен где-то воевать", — предположил Суворов, который ранее был сотрудником советских спецслужб.
По его мнению, после того, как Украина защитила свои интересы и остановила наступление России, Путин вынужден искать новую территорию. Ею может стать Беларусь. Но в Беларуси, если Путин туда сунется, мало ему не покажется, считает Суворов.
"Там очень многие люди понимают, Беларусь на стороне Украины. Белорусский народ — я читаю здесь белорусов, пьем горилку вместе — они все за Украину. Белорусы — за Украину, это я точно тебе говорю, они не за Россию. И если там что-то начнется немного, то это, наверное, последний шанс Путина", — цитирует писателя
тема Беларуси с 14.28, но советуем дослушать интервью до конца
Виктор Суворов (настоящее имя Владимир Резун) — бывший сотрудник Главного разведывательного управления СССР. В 1978 году он сбежал в Великобританию.
Наибольшую известность автору принесли документально-публицистические книги о СССР накануне и во время Второй мировой войны (например, "Ледокол") и советские спецслужбы (автобиографическая книга "Аквариум").
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Бывший сотрудник Главного разведывательного управления СССР, всемирно известный писатель Виктор Суворов назвал Беларусь последней надеждой Путина продолжать...
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