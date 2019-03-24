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Писатель Виктор Суворов: Беларусь - это последний шанс Путина

25.03.2019 12:18 — Разное | Партизан  
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Бывший сотрудник Главного разведывательного управления СССР, всемирно известный писатель Виктор Суворов назвал Беларусь последней надеждой Путина продолжать оставаться у власти.

Писатель Виктор Суворов: Беларусь - это последний шанс Путина
Заявление прозвучало во время его интервью в программе "Гордон", которую ведет журналист Дмитрий Гордон на телеканале "112 Украина".

"Я думаю, что Беларусь — это очень важная и, возможно, последняя надежда Путина. Он должен где-то воевать", — предположил Суворов, который ранее был сотрудником советских спецслужб. 

По его мнению, после того, как Украина защитила свои интересы и остановила наступление России, Путин вынужден искать новую территорию. Ею может стать Беларусь. Но в Беларуси, если Путин туда сунется, мало ему не покажется, считает Суворов.


"Там очень многие люди понимают, Беларусь на стороне Украины. Белорусский народ — я читаю здесь белорусов, пьем горилку вместе — они все за Украину. Белорусы — за Украину, это я точно тебе говорю, они не за Россию. И если там что-то начнется немного, то это, наверное, последний шанс Путина", — цитирует писателя euroradio.fm
тема Беларуси с 14.28, но советуем дослушать интервью до конца

Виктор Суворов (настоящее имя Владимир Резун) — бывший сотрудник Главного разведывательного управления СССР. В 1978 году он сбежал в Великобританию. 

Наибольшую известность автору принесли документально-публицистические книги о СССР накануне и во время Второй мировой войны (например, "Ледокол") и советские спецслужбы (автобиографическая книга "Аквариум").

 
 
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Бывший сотрудник Главного разведывательного управления СССР, всемирно известный писатель Виктор Суворов назвал Беларусь последней надеждой Путина продолжать...
 
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