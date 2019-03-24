Писатель Виктор Суворов: Беларусь - это последний шанс Путина

интервью в программе "Гордон", которую ведет журналист Дмитрий Гордон на телеканале "112 Украина". Заявление прозвучало во время егов программе "Гордон", которую ведет журналист Дмитрий Гордон на телеканале "112 Украина".





"Я думаю, что Беларусь — это очень важная и, возможно, последняя надежда Путина. Он должен где-то воевать", — предположил Суворов, который ранее был сотрудником советских спецслужб.





По его мнению, после того, как Украина защитила свои интересы и остановила наступление России, Путин вынужден искать новую территорию. Ею может стать Беларусь. Но в Беларуси, если Путин туда сунется, мало ему не покажется, считает Суворов.









euroradio.fm "Там очень многие люди понимают, Беларусь на стороне Украины. Белорусский народ — я читаю здесь белорусов, пьем горилку вместе — они все за Украину. Белорусы — за Украину, это я точно тебе говорю, они не за Россию. И если там что-то начнется немного, то это, наверное, последний шанс Путина", — цитирует писателя

тема Беларуси с 14.28, но советуем дослушать интервью до конца





Виктор Суворов (настоящее имя Владимир Резун) — бывший сотрудник Главного разведывательного управления СССР. В 1978 году он сбежал в Великобританию.





Наибольшую известность автору принесли документально-публицистические книги о СССР накануне и во время Второй мировой войны (например, "Ледокол") и советские спецслужбы (автобиографическая книга "Аквариум").