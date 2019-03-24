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На границе тучи ходят хмуро: около 1,5 тысяч фур не могут выехать из Беларуси
Транспортный коллапс на белорусской границе - выезда из страны ожидают около полутора тысяч фур
Наиболее напряженная обстановка на литовском направлении. По данным Госпогранкомитета, перед пунктом пропуска «Каменный Лог» стоят свыше 520 большегрузов, в «Беняконях» – более 200, в «Привалке» – свыше 190 и в «Котловке» – более 140.
Еще больше двух сотен фур ожидают выезда в Польшу и свыше 160 – в Латвию.
Напомним, накануне белорусские пограничники информировали о сбое программного обеспечения у польской таможни. Это отразилось и на работе сопредельной стороны.
О каких-то проблемах на белорусско-литовской границе ранее не сообщалось.
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Транспортный коллапс на белорусской границе - выезда из страны ожидают около полутора тысяч фур
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