﻿ На границе тучи ходят хмуро: около 1,5 тысяч фур не могут выехать из Беларуси. 21.by
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На границе тучи ходят хмуро: около 1,5 тысяч фур не могут выехать из Беларуси

25.03.2019 12:06 — Разное | Партизан  
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Транспортный коллапс на белорусской границе - выезда из страны ожидают около полутора тысяч фур
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Наиболее напряженная обстановка на литовском направлении. По данным Госпогранкомитета, перед пунктом пропуска «Каменный Лог» стоят свыше 520 большегрузов, в «Беняконях» – более 200, в «Привалке» – свыше 190 и в «Котловке» – более 140. 

Еще больше двух сотен фур ожидают выезда в Польшу и свыше 160 – в Латвию.


Напомним, накануне белорусские пограничники информировали о сбое программного обеспечения у польской таможни. Это отразилось и на работе сопредельной стороны. 

О каких-то проблемах на белорусско-литовской границе ранее не сообщалось.



 
 
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Транспортный коллапс на белорусской границе - выезда из страны ожидают около полутора тысяч фур
 
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