В Бресте пропал 14-летний подросток

Максим Давиденко. Фото предоставлено УВД Брестского облисполкома

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отдел внутренних дел Администрации Московского района Бреста разыскивает без вести пропавшего 14-летнего подростка, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Максим Давиденко 24 марта играл на улице недалеко от своего дома. Он ушел в неизвестном направлении, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

На вид подростку 10-12 лет, рост 150 см, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы. Был одет в голубую куртку с синими вставками по бокам, спортивные штаны серого цвета, серую майку в зеленую полоску с надписью белого цвета, обут в черные кеды с белыми носами.

В милиции обращаются к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам (8 0162) 59-35-30, (8 0162) 47-91-32, (8 029) 791-00-78 или 102.-0-