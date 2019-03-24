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Перед фасадом «Ремзавода» удалили насаждение голубых елей
25.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Несколько человек обратились к сайту SlutskGorod с вопросом, почему были вырублены голубые ели у фасада ОАО «Крановый завод», входящего в состав «Белаз-Холдинга». Случчане старшего поколения по привычке часто называют его «Авторемзавод» или «Завод ПТО».
В администрации предприятия сайту SlutskGorod пояснили, что удаление деревьев предусмотрено по проекту. Часть вырубленных деревьев слева от главного входа в здание была в аварийном состоянии, а насаждения голубых елей вырубили для дальнейшего строительства автомобильной стоянки.
Оперативно получить комментарий в «Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды» не удалось.
Также на минувшей неделе были
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Несколько человек обратились к сайту SlutskGorod с вопросом, почему были вырублены голубые ели у фасада ОАО «Крановый завод», входящего в состав «Белаз-Холдинга».
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