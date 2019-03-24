ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перед фасадом «Ремзавода» удалили насаждение голубых елей

25.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Перед фасадом «Ремзавода» удалили насаждение голубых елей

Несколько человек обратились к сайту SlutskGorod с вопросом, почему были вырублены голубые ели у фасада ОАО «Крановый завод», входящего в состав «Белаз-Холдинга». Случчане старшего поколения по привычке часто называют его «Авторемзавод» или «Завод ПТО».

В администрации предприятия сайту SlutskGorod пояснили, что удаление деревьев предусмотрено по проекту. Часть вырубленных деревьев слева от главного входа в здание была в аварийном состоянии, а насаждения голубых елей вырубили для дальнейшего строительства автомобильной стоянки. 

Оперативно получить комментарий в «Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды» не удалось.

Перед фасадом «Ремзавода» удалили насаждение голубых елей

Перед фасадом «Ремзавода» удалили насаждение голубых елей

Перед фасадом «Ремзавода» удалили насаждение голубых елей

Также на минувшей неделе были удалены насаждения плодовых деревьев вблизи кафе «У садочку».


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько человек обратились к сайту SlutskGorod с вопросом, почему были вырублены голубые ели у фасада ОАО «Крановый завод», входящего в состав «Белаз-Холдинга».
 
Новости дня
Новости разные
 
Китайцы построят в «Великом камне» новый бизнес-центр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика