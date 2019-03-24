Перед фасадом «Ремзавода» удалили насаждение голубых елей





Несколько человек обратились к сайту SlutskGorod с вопросом, почему были вырублены голубые ели у фасада ОАО «Крановый завод», входящего в состав «Белаз-Холдинга». Случчане старшего поколения по привычке часто называют его «Авторемзавод» или «Завод ПТО».

В администрации предприятия сайту SlutskGorod пояснили, что удаление деревьев предусмотрено по проекту. Часть вырубленных деревьев слева от главного входа в здание была в аварийном состоянии, а насаждения голубых елей вырубили для дальнейшего строительства автомобильной стоянки.

Оперативно получить комментарий в «Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды» не удалось.













Также на минувшей неделе были удалены насаждения плодовых деревьев вблизи кафе «У садочку».



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