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Пьяный мотоциклист-бесправник совершил ДТП с двумя пострадавшими на «минской трассе»

25.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Пьяный мотоциклист-бесправник совершил ДТП с двумя пострадавшими на «минской трассе»

В Узденском районе 23 марта около 20:15 на 34 км автодороги Минск-Микашевичи вблизи д.Озеро 28-летний житель Пуховичского района, управляя мотоциклом Yamaha XJ 900, совершил ДТП.

— Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права на управление транспортным средством. Он неправильно выбрал скорость движения, в результате чего совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной Mercedes-Benz под управлением 35-летнего минчанина,   рассказал официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарёв.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель мотоцикла и был госпитализирован в больницу. Его пассажир, который был к тому же без шлема, также получил телесные повреждения, но не госпитализировался.

Пьяный мотоциклист-бесправник совершил ДТП с двумя пострадавшими на «минской трассе»

— К сожалению, не все понимают, что наличие «железного коня» недостаточно для того, чтобы ощущать себя «королем дорог». Этот вид транспортного средства является небезопасным. Если ты не имеешь за плечами определенных знаний и навыков вождения – может в любой момент настигнуть беда. Поэтому очень важно, прежде чем приобрести мотоцикл, необходимо обучиться на соответствующую категорию, — добавили в управлении областного ГАИ.

УГАИ УВД Миноблисполкома напоминает, что управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим транспортным средством, является административным правонарушением, предусмотренным ст. 18.19 КоАП и влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. За аналогичное правонарушение, совершенное в течение года – штраф от 20 до 50 базовых величин, либо административный арест сроком до 15 суток.

Пьяный мотоциклист-бесправник совершил ДТП с двумя пострадавшими на «минской трассе»


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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В Узденском районе 23 марта около 20:15 на 34 км автодороги Минск-Микашевичи вблизи д.Озеро 28-летний житель Пуховичского района, управляя мотоциклом Yamaha XJ 900, совершил...
 
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