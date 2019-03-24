Пьяный мотоциклист-бесправник совершил ДТП с двумя пострадавшими на «минской трассе»





В Узденском районе 23 марта около 20:15 на 34 км автодороги Минск-Микашевичи вблизи д.Озеро 28-летний житель Пуховичского района, управляя мотоциклом Yamaha XJ 900, совершил ДТП.

— Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права на управление транспортным средством. Он неправильно выбрал скорость движения, в результате чего совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной Mercedes-Benz под управлением 35-летнего минчанина, — рассказал официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарёв.



В результате ДТП телесные повреждения получил водитель мотоцикла и был госпитализирован в больницу. Его пассажир, который был к тому же без шлема, также получил телесные повреждения, но не госпитализировался.





— К сожалению, не все понимают, что наличие «железного коня» недостаточно для того, чтобы ощущать себя «королем дорог». Этот вид транспортного средства является небезопасным. Если ты не имеешь за плечами определенных знаний и навыков вождения – может в любой момент настигнуть беда. Поэтому очень важно, прежде чем приобрести мотоцикл, необходимо обучиться на соответствующую категорию, — добавили в управлении областного ГАИ.

УГАИ УВД Миноблисполкома напоминает, что управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим транспортным средством, является административным правонарушением, предусмотренным ст. 18.19 КоАП и влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. За аналогичное правонарушение, совершенное в течение года – штраф от 20 до 50 базовых величин, либо административный арест сроком до 15 суток.







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