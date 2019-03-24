Белорусы предпочитают хранить сбережения «под подушкой». Эксперт о том, почему так происходит

Большинство белорусов, согласно опросу Нацбанка, предпочитают хранить сбережения «под подушкой». Число тех, кто накопления держит наличными (737 человек из опрошенных), заметно больше, чем тех, кто размещает средства на депозитах (467) и вкладывается в недвижимость (369). Почему белорусы по-прежнему предпочитают хранить сбережения «под подушкой»?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Что касается предпочтения хранить деньги дома, то при невысоких суммах доходов и сбережений многие граждане просто не утруждают себя вопросами размещения этих денежных средств, а предпочитают хранить их на расстоянии вытянутой руки, — поясняет заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Анатолий Павлович. — Хранить деньги «под подушкой» — в общем больше привычка из прошлого, связанная с некоторым недоверием к банкам или непониманием элементарных экономических понятий.

Представитель банка обращает внимание на то, что деньги, которые хранятся «на руках», подвержены инфляции, и гораздо эффективнее и выгоднее их инвестировать.

Что же касается оформления вкладов, то для первого месяца года, как правило, не характерен значительный рост депозитов.

— Если же говорить о Банке БелВЭБ, то мы наблюдаем прирост как валютных, так и рублевых депозитов. Причем структура депозитов изменяется в сторону увеличения доли вкладов, оформляемых онлайн. В том числе и по той причине, что ставка по таким депозитам несколько выше традиционных вкладов. К примеру, сейчас порядка 30% депозитов у нас оформляется дистанционно.

Согласно опросу, большинство опрошенных считают, что сейчас не самое лучшее время для сбережений.

— Сбережения населения находятся в прямой зависимости от соотношения его доходов и расходов. Их соотношение — самый важный показатель для человека, от которого зависит в том числе и возможность сберегать. Когда доходы превышают наши ежедневные траты и есть цель совершить крупную покупку, поехать на отдых и.т.д. — все это стимулирует накопить для себя и своей семьи определенную сумму. И тогда даже при невысоких доходах человек делает сбережения. Важен не только уровень заработка, но и то как он умеет тратить и к как результат, как он умеет сберегать, — отмечает Анатолий Павлович.

Если сравнить результаты предыдущих опросов Нацбанка, то за год в 2 раза выросло число тех, кто считает, что сейчас не самое лучшее время для крупных покупок в кредит — с 527 в феврале 2018-го до 1022 в феврале этого года. При этом, согласно статистике , белорусы месяц за месяцем обновляют рекорды по взятым кредитам. Долги населения перед банками приближаются к 12 миллиардам рублей.

— Если обратиться к аналитике Национального банка, то больше половины респондентов совершали дорогостоящие покупки: приобретение и ремонт жилья, бытовой и компьютерной техники, оплачивали обучение детей, поездки на отдых и лечение. К примеру, в Банке БелВЭБ объем выдач потребительских кредитов за вторую половину 2018 года вырос на 35%. Активно шло кредитование на приобретение автомобилей, крупной бытовой техники, недвижимости, — поясняет представитель банка.