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Белорусы предпочитают хранить сбережения «под подушкой». Эксперт о том, почему так происходит

25.03.2019 13:10 — Разное | Tut.by  
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Большинство белорусов, согласно опросу Нацбанка, предпочитают хранить сбережения «под подушкой». Число тех, кто накопления держит наличными (737 человек из опрошенных), заметно больше, чем тех, кто размещает средства на депозитах (467) и вкладывается в недвижимость (369). Почему белорусы по-прежнему предпочитают хранить сбережения «под подушкой»?


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Что касается предпочтения хранить деньги дома, то при невысоких суммах доходов и сбережений многие граждане просто не утруждают себя вопросами размещения этих денежных средств, а предпочитают хранить их на расстоянии вытянутой руки, — поясняет заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Анатолий Павлович. — Хранить деньги «под подушкой» — в общем больше привычка из прошлого, связанная с некоторым недоверием к банкам или непониманием элементарных экономических понятий.

Представитель банка обращает внимание на то, что деньги, которые хранятся «на руках», подвержены инфляции, и гораздо эффективнее и выгоднее их инвестировать.

Что же касается оформления вкладов, то для первого месяца года, как правило, не характерен значительный рост депозитов.

— Если же говорить о Банке БелВЭБ, то мы наблюдаем прирост как валютных, так и рублевых депозитов. Причем структура депозитов изменяется в сторону увеличения доли вкладов, оформляемых онлайн. В том числе и по той причине, что ставка по таким депозитам несколько выше традиционных вкладов. К примеру, сейчас порядка 30% депозитов у нас оформляется дистанционно.

Согласно опросу, большинство опрошенных считают, что сейчас не самое лучшее время для сбережений.

— Сбережения населения находятся в прямой зависимости от соотношения его доходов и расходов. Их соотношение — самый важный показатель для человека, от которого зависит в том числе и возможность сберегать. Когда доходы превышают наши ежедневные траты и есть цель совершить крупную покупку, поехать на отдых и.т.д. — все это стимулирует накопить для себя и своей семьи определенную сумму. И тогда даже при невысоких доходах человек делает сбережения. Важен не только уровень заработка, но и то как он умеет тратить и к как результат, как он умеет сберегать, — отмечает Анатолий Павлович.

Если сравнить результаты предыдущих опросов Нацбанка, то за год в 2 раза выросло число тех, кто считает, что сейчас не самое лучшее время для крупных покупок в кредит — с 527 в феврале 2018-го до 1022 в феврале этого года. При этом, согласно статистике, белорусы месяц за месяцем обновляют рекорды по взятым кредитам. Долги населения перед банками приближаются к 12 миллиардам рублей.

— Если обратиться к аналитике Национального банка, то больше половины респондентов совершали дорогостоящие покупки: приобретение и ремонт жилья, бытовой и компьютерной техники, оплачивали обучение детей, поездки на отдых и лечение. К примеру, в Банке БелВЭБ объем выдач потребительских кредитов за вторую половину 2018 года вырос на 35%. Активно шло кредитование на приобретение автомобилей, крупной бытовой техники, недвижимости, — поясняет представитель банка.

 
 
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Большинство белорусов, согласно опросу Нацбанка, предпочитают хранить сбережения «под подушкой».
 
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