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СК возбудил уголовное дело по факту вандализма в Куропатах

25.03.2019 13:25 — Разное | Интерфакс  
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Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту умышленного повреждения материальных объектов в урочище "Куропаты", сообщили в СК.

"23 марта в милицию поступило сообщение о том, что на территории места захоронения жертв политических репрессий в урочище "Куропаты»" с использованием краски сделаны надписи на мемориальных объектах. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен тщательный осмотр места происшествия, зафиксированы и изъяты следы", - проинформировали в комитете.

По результатам проверочных мероприятий, продолжили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.344 Уголовного кодекса (умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности).

Кроме того, в СК сообщили, что в рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Минской области. Комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего, продолжается. Органу дознания даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению причастных лиц к противоправным действиям.

 
 
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Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту умышленного повреждения материальных объектов в урочище "Куропаты", сообщили в СК.
 
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