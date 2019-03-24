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Сервис Яндекс.Район теперь работает во всех областных центрах Беларуси

25.03.2019 13:08 — Разное | Интерфакс  
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Горожане всех областных центров Беларуси получили возможность общаться с соседями: делиться новостями, советоваться, обсуждать общие темы,  - с помощью сервиса Яндекс.Район

Яндекс.Район позволяет узнать, что происходит поблизости, и обсудить с соседями местные события и проблемы. Например, можно поговорить про уборку дворов, рассказать о новом магазине или мастерской. Организации и жители могут размещать на сервисе объявления: предлагать услуги, приглашать на мероприятия, искать единомышленников. Сервис пригодится и тем, кому нужен совет. Например, здесь можно выяснить, куда сдать ненужные вещи или где отремонтировать смартфон.

В Яндекс.Районе есть страницы музеев и галерей, а также анонсы событий, местные новости, полезная информация.

У минчан самыми популярными темами обсуждений стали: выгул собак, шумные соседи и поиск друзей по интересам. Часто люди приходят на сервис, чтобы получить совет. Наиболее популярны советы по выбору школы для ребёнка, покупке подарков, выбору интернет-провайдера и рекомендации по содержанию питомцев.

В прошлом году Яндекс.Район был запущен в Минске, а 25 марта заработал во всех областных центрах Беларуси: Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилёве.

Помимо белорусских городов, Яндекс.Район работает в Ташкенте и 39 городах России. Каждый месяц этим сервисом пользуются более 5 млн человек.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Горожане всех областных центров Беларуси получили возможность общаться с соседями: делиться новостями, советоваться, обсуждать общие темы,  - с помощью сервиса...
 
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