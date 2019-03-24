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"Ритмы современного города" представит талантливая флейтистка Дарья Елисеева в Белгосфилармонии

25.03.2019 13:05 — Разное | Интерфакс  
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"Ритмы современного города" – авторская программа талантливой молодой флейтистки Дарьи Елисеевой – пройдут 30 марта в Белгосфилармонии. Начало концерта – 19.00 (Малый зал имени Г.Ширмы).

"Ритмы современного города" представит талантливая флейтистка Дарья Елисеева в Белгосфилармонии
Дарья Елисеева – талантливая молодая флейтистка, которая окончила Гимназию-колледж искусств им. И. О. Ахремчика (класс доцента Ситниковой С. И.), после обучалась в Белорусской государственной академии музыки. В 2012 году была зачислена в Национальный Академический Концертный оркестр Республики Беларусь, в котором проработала до 2013 года. Дарья Елисеева прошла обучение в Региональной консерватории Обервилье (г. Париж, Франция) в 2014 году. Она является лауреатом многих международных конкурсов, на которых неоднократно показывала высочайший профессионализм.

Её авторская программа "Ритмы современного города" поможет людям лучше почувствовать город, в котором они живут, будь то залитые солнцем улицы Буэнос-Айрес или дождливый, хмурый Лондон. Это виртуальное музыкальное путешествие, в котором Дарью Елисееву будут сопровождать и другие музыканты: Дарья Бобко (саксофон), Даниил Радионов (контрабас), Павел Голенков (ударные инструменты), Алика Духновская (фортепиано), Анастасия Воронович (фортепиано). Они также имеют опыт работы с world-музыкой, что делает их выступления насыщенными колоритом этнических мотивов разных народов мира. Этот опыт позволит им наиболее точно подчеркнуть ритмические и музыкальные особенности пяти городов, по которым пройдёт путешествие.

В программе: Д. Смольский "Ритм", А. Пьяццолла "История танго", Б. Кокрофт "Rock me", Л. Либерман Соната для флейты и фортепиано, К. Боллинг. Сюита №2 для флейты и джазового трио.

 
 
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"Ритмы современного города" – авторская программа талантливой молодой флейтистки Дарьи Елисеевой – пройдут 30 марта в Белгосфилармонии. Начало концерта – 19.00...
 
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