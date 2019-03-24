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Лукашенко потребовал развивать новые направления в сельском хозяйстве

25.03.2019 13:00 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко требует развивать новые направления в сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба главы государства.

"Нужна изюминка в каждом хозяйстве, по старинке работать нельзя - это беда. Надо не только генерировать новые идеи, но и создавать новые направления развития", - сказал А.Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область в понедельник.

Он обратил внимание, что нужно производить востребованную на рынке продукцию: "если, например, спросом пользуется брусника или грибы, надо заняться их выращиванием".

"Вам надо подумать о серьезных перспективах. Да, это северные регионы, здесь, наверное, лозу виноградную не посеешь, импортозамещением заниматься не будешь. Но все равно по импорту мы много чего завозим", - отметил президент, обращаясь к директору предприятия "Газовик-Сипаково" Вадиму Гарбине.

"Его уровень развития такой, что он должен не просто вспахать, посеять, комбикорма произвести, отдать коровам, переработать быков на мясо, а от коров получить молоко. Это элементарщина. Уже при такой базе надо думать, как обрабатывать пойму Днепра, каких баранов, овец на этой пойме растить", - сказал президент.

"В этом суть развития сельского хозяйства и в этом суть сказанного в Барановичах (в ходе рабочей поездки президента 22 марта – ИФ). Все, традиционно работать забыли - это должно работать автоматом. Надо создавать новое", - отметил А.Лукашенко.

По информации пресс-службы, глава государства также поручил изучить опыт закрепления хозяйств за крупными предприятиями: "Будет сложно без промышленности вытащить сельское хозяйство. Надо еще раз ревизию провести. И мне лично доложите, где пойдем таким путем", - сказал он. 

Предприятие "Газовик-Сипаково" является филиалом РУП "Могилевоблгаз".

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко требует развивать новые направления в сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба главы государства. "Нужна изюминка в...
 
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