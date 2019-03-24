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Валовой внешний долг Беларуси за 2018 год снизился на 2,2%

25.03.2019 12:54 — Разное | Интерфакс  
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Валовой внешний долг Беларуси на 1 января 2019 года составил $39,04 млрд (65,5% ВВП), сократившись за 2018 год на 2,2%, сообщается в отчете Нацбанка страны.

За четвертый квартал внешдолг снизился на 1,1% после роста в третьем квартале на 0,5%.

В расчете на душу населения валовой внешний долг на 1 января 2019 года составил $4,12 тыс. против $4,2 тыс. на 1 января 2018 года.

В структуре валового внешнего долга на долю долга правительства приходится $17,41млрд (рост за год на 0,9%), Нацбанка - $794,6 млн (снижение на 28,5%), банков - $4,89 млрд (рост на 8,9%), нефинансового сектора - $13,91 млрд (снижение на 7,5%). Задолженность компаний перед прямыми инвесторами составила $2,04 млрд (рост на 0,5%).

Чистый внешний долг Беларуси (за вычетом размещенных за пределами страны долговых активов) на 1 января 2019 года составил $23,21 млрд, сократившись за минувший год на 7,3%.

Валовой внешний долг госсектора в расширенном определении (с учетом местных госорганов) на 1 января 2019 года был равен $25,16 млрд (42,2% ВВП), увеличившись за год на 0,7%.

Золотовалютные резервы Беларуси (на начало 2019 года $7,18 млрд) покрывали 18,3% валового внешнего долга (на 1 января 2018 года - 18,3%).

Беларусь в 2018 году направила на обслуживание валового внешнего долга $7,17 млрд (12% ВВП), что на 18,1% больше, чем 2017 году. В том числе обслуживание госдолга в прошлом году выросло на 65% до $2,79 млрд.

Просроченный внешний долг на 1 января 2019 года составил $641,7 млн, сократившись за год на 30,7%.

По данным Нацбанка, ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте за 2018 год составил $59,58 млрд, что на 8,9% больше, чем в 2017 году.

Как сообщалось, в 2017 году валовой внешний долг Беларуси вырос на 6,4% - до $39,92 млрд (73,4% ВВП).

 
 
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Валовой внешний долг Беларуси на 1 января 2019 года составил $39,04 млрд (65,5% ВВП), сократившись за 2018 год на 2,2%, сообщается в отчете Нацбанка страны. За четвертый квартал...
 
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