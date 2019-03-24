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БГУ везет на выставку "Agrofood" в Нигерию пищевые добавки, химические аграрные препараты и ветеринарные средства

25.03.2019 12:37 — Разное | Интерфакс  
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Около 20 научно-технических разработок БГУ будут представлены на Международной выставке "Agrofood" в Нигерии. Пройдет она с 26 по 28 марта в городе Лагос, сообщили в пресс-службе БГУ.

В число экспонатов войдут пищевые добавки, новые технологии и химические препараты для растений, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания, а также ветеринарные средства. На стенде БГУ продемонстрируют препарат комплексного действия серии "Волат" для некорневого питания плодовых и ягодных растений. Инновация способствует увеличению роста и повышению продуктивности плодовых и ягодных растений, а также улучшает их качество и продлевает сроки хранения. Продолжат аграрную тему полиэлектролитные гидрогели "Гисинар-М" для предпосевной обработки сельскохозяйственных культур. В них содержатся защитно-стимулирующие составы, которые способствуют росту и развитию растений. 

В экспозицию университета также войдёт биотехнология получения гипоаллергенных молочных продуктов питания. Используется она при производстве детских и специализированных смесей для предотвращения аллергии к белкам коровьего молока. Среди инноваций БГУ также "Биопестициды для комплексной защиты растений "Аурин" и "Стимул", "Серия ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики сельскохозяйственных и домашних животных", "Дезинфицирующие средства", "Съедобные упаковочные пленки" и др.

Продукцию БГУ представят в коллективном разделе научно-технических и инновационных разработок Национальной экспозиции Беларуси.

В прошлом году в выставке "Agrofood" приняли участие 140 компаний из 21 страны.

 
 
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Около 20 научно-технических разработок БГУ будут представлены на Международной выставке "Agrofood" в Нигерии. Пройдет она с 26 по 28 марта в городе Лагос, сообщили в...
 
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