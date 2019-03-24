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Французские военные в рамках ДОВСЕ проведут инспекцию в Беларуси
Французские военные проинспектируют одну из воинских частей в Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
"С 25 по 29 марта в соответствии с положениями Венского документа 2011 года и Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Беларусь посетит инспекционная группа Французской Республики", - проинформировали в пресс-службе.
Там уточнили, что инспекционной группой будут проведены посещение по оценке Северо-Западного оперативного командования Сухопутных войск в рамках Венского документа 2011 года, а также инспекция одной из воинских частей (по выбору инспекторов), являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ.
"В ходе посещения будет оценена информация, представленная Республикой Беларусь государствам – участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемого командования", - отметили в ведомстве.
Цель инспекции в рамках ДОВСЕ, продолжили в Минобороны, - проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых Договором вооружений и военной техники их уведомленному количеству.
"В инспекционных мероприятиях, помимо семи французских военных инспекторов, примут участие по одному военному инспектору из Германии и Польши", - добавили там.
Кроме того, сообщили в Минобороны, 28 марта в Минске состоится рабочая встреча представителей Вооруженных сил Беларуси и Франции по вопросам сотрудничества в области контроля над вооружениями.
"В ходе встречи планируется обсудить вопросы реализации международных договоров в области контроля над вооружениями в 2019 году и согласовать мероприятия двустороннего сотрудничества на 2020 год", - заявили в министерстве.
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Французские военные проинспектируют одну из воинских частей в Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики. "С 25 по 29 марта в соответствии с...
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