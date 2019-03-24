Французские военные в рамках ДОВСЕ проведут инспекцию в Беларуси

Французские военные проинспектируют одну из воинских частей в Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"С 25 по 29 марта в соответствии с положениями Венского документа 2011 года и Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Беларусь посетит инспекционная группа Французской Республики", - проинформировали в пресс-службе.

Там уточнили, что инспекционной группой будут проведены посещение по оценке Северо-Западного оперативного командования Сухопутных войск в рамках Венского документа 2011 года, а также инспекция одной из воинских частей (по выбору инспекторов), являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ.

"В ходе посещения будет оценена информация, представленная Республикой Беларусь государствам – участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемого командования", - отметили в ведомстве.

Цель инспекции в рамках ДОВСЕ, продолжили в Минобороны, - проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых Договором вооружений и военной техники их уведомленному количеству.

"В инспекционных мероприятиях, помимо семи французских военных инспекторов, примут участие по одному военному инспектору из Германии и Польши", - добавили там.

Кроме того, сообщили в Минобороны, 28 марта в Минске состоится рабочая встреча представителей Вооруженных сил Беларуси и Франции по вопросам сотрудничества в области контроля над вооружениями.

"В ходе встречи планируется обсудить вопросы реализации международных договоров в области контроля над вооружениями в 2019 году и согласовать мероприятия двустороннего сотрудничества на 2020 год", - заявили в министерстве.