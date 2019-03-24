ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дефицит текущего счета Беларуси в 2018 году сократился на 72%

25.03.2019 12:17 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2018 году составил $265,6 млн (0,4% ВВП), что на 71,9% меньше по сравнению с показателем прошлого года, говорится в отчете Нацбанка страны (НББ).

Сокращение размера дефицита счета текущих операций произошло за счет роста положительного сальдо внешней торговли услугами и профицита вторичных доходов.

В структуре счета текущих операций положительное сальдо внешней торговли составило $693,8 млн (1,2% ВВП), увеличившись в 8,4 раза. Экспорт товаров и услуг вырос на 14,9% до $41,9 млрд (70,4 % ВВП), импорт увеличился на 13,3% и составил $41,3 млрд (69,3 % ВВП). Внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос на 14,1% до $83,2 млрд.

По статье "первичные доходы" (разница между выплатами инвестиционных доходов и притоком средств от оплаты труда временных работников за границей) по итогам 2018 года сформировался дефицит в размере $2,39 млрд (рост на 16%). Это стало следствием превышения чистых выплат за границу инвестиционных доходов ($3 млрд) над чистым притоком доходов от оплаты труда временных работников ($0,6 млрд).

Инвестиционные доходы к получению от активов, размещенных за рубежом, составили $298,6 млн и по сравнению с 2017 годом увеличились на 27,1%. В то же время по имеющимся внешним обязательствам нерезидентам начислено доходов к выплате на сумму $3,28 млрд (рост на 13,3%).

Основная доля начисленных к выплате за 2018 год инвестиционных доходов пришлась на проценты по внешним долговым обязательствам Беларуси ($1,34 млрд). На начисленные к выплате дивиденды пришлось $1,13 млрд, на реинвестированные доходы – $0,81 млрд.

Сальдо по доходам от внешней трудовой деятельности временных работников сложилось положительным в размере $0,6 млрд (1% ВВП) в результате превышения оплаты труда резидентов Беларуси, временно работающих за рубежом ($616,3 млн, рост на 1,3%) над доходами мигрантов-нерезидентов ($44,9 млн, рост на 37,3 %).

По статье "вторичные доходы" (сальдо поступлений трансфертов из-за границы в пользу государства) в 2018 году профицит составил $1,43 млрд (рост на 38,7%). Валовое поступление трансфертов в Беларусь составило $2,7 млрд, в том числе в пользу правительства  (с учетом распределения ввозных таможенных пошлин между государствами – членами ЕАЭС) было получено $1,8 млрд, прочими секторами – $0,9 млрд. Текущие трансферты резидентов Беларуси за границу составили $1,3 млрд, в том числе $0,7 млрд выплатило правительство.

В соответствии с данными финансового счета, по итогам 2018 года экономика Беларусь оставалась "чистым заемщиком" финансовых ресурсов у остального мира. Дефицит сальдо финансового счета (с учетом операций с резервными активами) за 2018 год сложился в размере $75,1 млн против дефицита в размере $366,5 млн в 2017 году. При этом чистое принятие внешних обязательств Беларуси составило $1,5 млрд при одновременном росте иностранных активов резидентов Беларуси на $1,4 млрд.

В структуре финансового счета на чистый приток иностранных инвестиций пришлось $1,43 млрд (рост на 18,6%). Валовое поступление прямых иностранных инвестиций в экономику Беларуси (с учетом изъятия) составило $1,5 млрд (рост на 15,6%). В том числе реинвестированные доходы составили $772,5 млн.

Операции с портфельными инвестициями обеспечили чистое кредитование остального мира в размере $0,6 млрд (на 53,8% меньше). 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2018 году составил $265,6 млн (0,4% ВВП), что на 71,9% меньше по сравнению с показателем прошлого года, говорится...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Кину сборную и пойду на пилота». Капитан для Соболенко и Азаренко мечтает управлять самолетами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика