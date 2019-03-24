Дефицит текущего счета Беларуси в 2018 году сократился на 72%

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2018 году составил $265,6 млн (0,4% ВВП), что на 71,9% меньше по сравнению с показателем прошлого года, говорится в отчете Нацбанка страны (НББ).

Сокращение размера дефицита счета текущих операций произошло за счет роста положительного сальдо внешней торговли услугами и профицита вторичных доходов.

В структуре счета текущих операций положительное сальдо внешней торговли составило $693,8 млн (1,2% ВВП), увеличившись в 8,4 раза. Экспорт товаров и услуг вырос на 14,9% до $41,9 млрд (70,4 % ВВП), импорт увеличился на 13,3% и составил $41,3 млрд (69,3 % ВВП). Внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос на 14,1% до $83,2 млрд.

По статье "первичные доходы" (разница между выплатами инвестиционных доходов и притоком средств от оплаты труда временных работников за границей) по итогам 2018 года сформировался дефицит в размере $2,39 млрд (рост на 16%). Это стало следствием превышения чистых выплат за границу инвестиционных доходов ($3 млрд) над чистым притоком доходов от оплаты труда временных работников ($0,6 млрд).

Инвестиционные доходы к получению от активов, размещенных за рубежом, составили $298,6 млн и по сравнению с 2017 годом увеличились на 27,1%. В то же время по имеющимся внешним обязательствам нерезидентам начислено доходов к выплате на сумму $3,28 млрд (рост на 13,3%).

Основная доля начисленных к выплате за 2018 год инвестиционных доходов пришлась на проценты по внешним долговым обязательствам Беларуси ($1,34 млрд). На начисленные к выплате дивиденды пришлось $1,13 млрд, на реинвестированные доходы – $0,81 млрд.

Сальдо по доходам от внешней трудовой деятельности временных работников сложилось положительным в размере $0,6 млрд (1% ВВП) в результате превышения оплаты труда резидентов Беларуси, временно работающих за рубежом ($616,3 млн, рост на 1,3%) над доходами мигрантов-нерезидентов ($44,9 млн, рост на 37,3 %).

По статье "вторичные доходы" (сальдо поступлений трансфертов из-за границы в пользу государства) в 2018 году профицит составил $1,43 млрд (рост на 38,7%). Валовое поступление трансфертов в Беларусь составило $2,7 млрд, в том числе в пользу правительства (с учетом распределения ввозных таможенных пошлин между государствами – членами ЕАЭС) было получено $1,8 млрд, прочими секторами – $0,9 млрд. Текущие трансферты резидентов Беларуси за границу составили $1,3 млрд, в том числе $0,7 млрд выплатило правительство.

В соответствии с данными финансового счета, по итогам 2018 года экономика Беларусь оставалась "чистым заемщиком" финансовых ресурсов у остального мира. Дефицит сальдо финансового счета (с учетом операций с резервными активами) за 2018 год сложился в размере $75,1 млн против дефицита в размере $366,5 млн в 2017 году. При этом чистое принятие внешних обязательств Беларуси составило $1,5 млрд при одновременном росте иностранных активов резидентов Беларуси на $1,4 млрд.

В структуре финансового счета на чистый приток иностранных инвестиций пришлось $1,43 млрд (рост на 18,6%). Валовое поступление прямых иностранных инвестиций в экономику Беларуси (с учетом изъятия) составило $1,5 млрд (рост на 15,6%). В том числе реинвестированные доходы составили $772,5 млн.

Операции с портфельными инвестициями обеспечили чистое кредитование остального мира в размере $0,6 млрд (на 53,8% меньше).