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Двух россиян будут судить в Беларуси за распространение наркотиков и психотропов

25.03.2019 12:01 — Разное | Интерфакс  
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Управление Следственного комитета по Минской области завершило  расследование по уголовному делу в отношении двух граждан РФ, обвиняемых в распространении наркотиков, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Обвинение предъявлено 20-летнему парню и его знакомой сверстнице. Они были задержаны сотрудниками милиции в ноябре 2018 года в арендованном ими доме в Дзержинском районе. Оба находились в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ", - рассказала Т.Белоног.

Как отметила официальный представитель, при задержании девушка предприняла попытку уничтожить психотропы, выбросив их в канализацию. В ходе проведенных осмотров изъяты, в том числе извлечены из колодца во дворе дома, приготовленные для сбыта свертки с альфа-PVP массой не менее 12,9 грамма и марихуаной массой не менее 0,57 грамма.

"Расследованием установлено, что обвиняемые, граждане Российской Федерации, находились в межгосударственном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории России и целенаправленно приехали в нашу страну заниматься противоправной деятельностью", - продолжила Т.Белоног.

По ее информации, в Беларуси парочка проживала в арендованных домах в разных регионах. "Бесконтактным способом приобретали запрещенные вещества и расфасовывали их на мелкие по весу партии. Сбывали путем закладок в тайники, а деньги получали на приобретенную банковскую карточку", - добавила Т.Белоног.

С момента задержания к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело (незаконное  с целью сбыта приобретение, перевозка, хранение наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, в крупном размере - ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь) передано в прокуратуру для направления в суд.

 
 
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Управление Следственного комитета по Минской области завершило  расследование по уголовному делу в отношении двух граждан РФ, обвиняемых в распространении...
 
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