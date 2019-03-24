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Кратковременное похолодание ожидается в Беларуси на этой неделе

25.03.2019 13:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Кратковременное похолодание ожидается в Беларуси на этой неделе
БЕЛТА

"Характерной особенностью мартовской погоды является ее переменчивость. Март этого года не стал исключением. После недели теплой, почти апрельской погоды ожидается, что температурный режим вновь вернется в климатические рамки", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 26 марта, через территорию Беларуси переместится холодный атмосферный фронт, вслед за которым станет распространяться более прохладный воздух. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (в основном это будет мокрый снег). Местами землю вновь припорошит снегом. Ночью и утром отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем - 2-8 градусов тепла.

В среду, 27 марта, погодные условия ночью будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, в дневные часы скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем - 1-7 градусов тепла.

В четверг, 28 марта, в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северу местами возможен небольшой кратковременный снег. Ветер прогнозируется северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, при длительных прояснениях - до минус 7. Днем будет 5-10 градусов тепла.

В пятницу, 29 марта, в большинстве регионов повышенное атмосферное давление будет по-прежнему влиять на погоду. Осадков не ожидается, лишь ночью по северной части страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - от плюс 6 по северо-востоку до 13 градусов тепла по юго-западу страны.

В предстоящие выходные ситуация в атмосфере изменится. Более теплый воздух начнет поступать из Западной Европы, поэтому похолодание будет кратковременным.

 
 
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Прогнозируется мокрый снег, гололедица, порывистый ветер, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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