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В Гродно пройдет XIX весенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

25.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В Гродно пройдет XIX весенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

В этом году фестиваль посвящен 30-летию Республиканского общественного объединения «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» и Году малой родины. Организаторы основательно подготовились и разработали насыщенную программу.

– Мы подведем итог большой 30-й работы и определим курс дальнейшего развития. В обсуждении смогут принять участие все клубы и их участники. Также фестивали дают возможность обменяться ценным опытом, потому что у каждого клуба свои тематика и направление, каждый из них несет определенную идею, – отметил Юрий Груца, председатель ГРО РОО «БелАЮ», директор проекта «Фестивали клубов ЮНЕСКО».

В Гродно пройдет XIX весенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

Красной нитью в программе протянута тема малой родины, например, часть интеллектуально-ролевых игр будет связана с ней. В центре внимания также историко-культурное наследие –организаторы разработали инновационный квест, где главными помощниками будут QR-коды.

На фестивале будут работать творческие площадки по обмену опытом, пройдут мастер-классы, флешмобы, интеллектуальные и деловые игры, акции и концертные программы. Стоит отметить, у фестиваля практическая направленность – всегда после его завершения рождаются совместные проекты, которые участники воплощают в жизнь. Например, во время одного из них родилась идея акации «Сердцем к сердцу», во время которой волонтеры отправляются в Малую Берестовицу и посещают социальный приют и детский дом семейного типа.

В Гродно пройдет XIX весенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

Также благодаря фестивальной инициативе ежегодно проходит мостовская встреча клубов ЮНЕСКО.

ЧТО? XIX весенний фестиваль клубов ЮНЕСКО.

ГДЕ? ГУО «Лицей №1, Гродно».

КОГДА? 29-30 марта 2019 в 9.30.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В этом году фестиваль посвящен 30-летию Республиканского общественного объединения «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» и Году малой родины. Организаторы...
 
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