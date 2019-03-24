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Минская региональная таможня проведет очередные прямые телефонные линии

25.03.2019 14:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Минская региональная таможня проведет очередные прямые телефонные линии
Фото из открытых источников

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, 26 марта 2019 года (вторник) с 9.00 до 10.00 в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия на тему: «Изъятие вещей и документов как мера обеспечения административного процесса».

Минская региональная таможня проведет очередные прямые телефонные линии Шопинг за границей. Что изменилось для белорусов с 1 января 2019 года

В рамках данной темы на вопросы ответит начальник отдела таможенных расследований Дмитрий Владимирович Харачинский. Связаться с ним можно по телефону (017) 218-95-60.

Кроме того, 28 марта 2019 года (четверг) начальник отдела таможенных платежей Ольга Викторовна Будник ответит на вопросы граждан в рамках темы: «Порядок уплаты таможенных платежей». Обращаться можно по телефону (017) 218-96-50 с 10.00 до 11.00.

 
 
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Пообщаться с представителями ведомства можно будет 26 и 28 марта.
 
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