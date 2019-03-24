Минская региональная таможня проведет очередные прямые телефонные линии

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, 26 марта 2019 года (вторник) с 9.00 до 10.00 в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия на тему: «Изъятие вещей и документов как мера обеспечения административного процесса».

В рамках данной темы на вопросы ответит начальник отдела таможенных расследований Дмитрий Владимирович Харачинский. Связаться с ним можно по телефону (017) 218-95-60.

Кроме того, 28 марта 2019 года (четверг) начальник отдела таможенных платежей Ольга Викторовна Будник ответит на вопросы граждан в рамках темы: «Порядок уплаты таможенных платежей». Обращаться можно по телефону (017) 218-96-50 с 10.00 до 11.00.