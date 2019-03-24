Полетели головы. Лукашенко намерен уволить Русого и Лавренкова из-за провалов Могилевской области

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Посещая область, президент поручил главе своей администрации Наталье Кочановой в течение недели внести соответствующие кадровые предложения.

Президент намерен сменить помощника по Могилевской области и вице-премьера. Об этом он сообщил во время своей поездки по области 25 марта и посещения сельхозпредприятия "Газовик-Сипаково" в агрогородке Добрейка Шкловского района, передает БЕЛТА .

Лукашенко выразил возмущение экономическими провалами области и предупредил об оргвыводах: "Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный президента. Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод?"

"Неделя срока внести предложения, ибо пойдете сами сюда работать», - предупредил он главу Администрации президента Наталью Кочанову.

"Им было сказано, в том числе и Доманевскому (губернатор Могилевской области Владимир Доманевский. - Прим. БЕЛТА): не будет исправлена ситуация в течение года - будем принимать меры. Поэтому неделя срока, и будем разбираться с вице-премьером и помощником, раз не смогли работать как следует", - сказал президент. "Это нетерпимо, что вы постоянно телепаетесь».