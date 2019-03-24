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Капитан, улыбнитесь: супергеройское кино третью неделю подряд уничтожает соперников

25.03.2019 14:23 — Разное | Tut.by  
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AFISHA.TUT.BY в очередной раз задается вопросом: на что минские киноманы не жалели денег всю прошлую неделю. Разве кто-то сомневается, что, пока в прокате «Капитана Марвел», у других картин нет шансов на первое место?

Полный график кинопремьер


Кадр из фильма «Капитан Марвел»

Редакция благодарит «КиноМинска» за предоставленные цифры.

Ясное дело, что на первой строке — «Капитан Марвел»: картина обосновалась на месте лидера уже три недели назад, на этот раз у нее в копилке — 39 тысяч 718 рублей (начиналось все со внушительной суммы в 211 тысяч 776 рублей).

Да, фильм и хвалят, и ругают. Так смотреть или не смотреть? Смотреть. Как минимум, если вы ждете финал «Мстителей», без этого кусочка вы ничего не поймете. Как максимум — да, Marvel попытались уместить всю актуальную повестку в супергеройский фильм про женщину и немного опоздали. При этом феминистский посыл и важное зерно ощущаются так, будто заложены не от чистого сердца, а просто потому, что нужно. Но чем больше попыток (удачных и не самых удачных), тем лучше будет результат, а фильмы про крутых супергероинь будут чем-то, о чем не стоит спорить, достаточно просто наслаждаться.


Бри Ларсон в роли Капитана Марвел

Второе место на этой неделе достается анимации «Как приручить дракона 3» (28 тысяч 674 рублей). Софт-версия «Игры престолов» для детей — тоже не новичок в минском прокате. По синопсису когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.


Кадр из фильма «Как приручить дракона 3»

Добрались и до премьер! Третьим на этой неделе стал премьерный боевик «Балканский рубеж» с кассой в 24 тысячи 267 рублей. Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. Если драматизм военных фильмов вас привлекает, бегом в кино.

Четвертое место достается анимации «Волшебный парк Джун»: фантастический по своей красоте мультфильм собрал 21 тысяча 289 рублей. Русская комедия «Трезвый водитель» с кассой 19 тысяч 212 рубля замыкает топ самых кассовых фильмов это недели.


Кадр из фильма «Трезвый водитель»

В кинотеатрах сети Silver Screen в топ попали те же фильмы, что и у «КиноМинска», только в другом порядке. Совершенно другой рейтинг нам предложил Falcon Club — там обошлось без «Капитана Марвел».

Топ-5 фильмов от Silver Screen

1. «Капитана Марвел» — обзор AFISHA.TUT.BY

2. «Балканский рубеж»

3. «Трезвый водитель»

4. «Как приручить дракона 3»

5. «Волшебный парк Джун»

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино

1. «Трезвый водитель»

2. «Балканский рубеж»

3. «В объятиях лжи» — рецензия AFISHA.TUT.BY

4. «Волшебный парк Джун»

5. «Закатать в асфальт»

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***

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY традиционно делится списком самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
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