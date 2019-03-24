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В интернет попали первые изображения нового флагмана Redmi

25.03.2019 14:20 — Разное | Tut.by  
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В Сети появились первые изображения бюджетного флагмана Redmi, над которым работает компания. Об этом пишет сайт ixbt.com со ссылкой на издание igeekphone.


Фото: igeekphone.com

По предварительной информации, устройство будет оснащено однокристальной системой Snapdragon 855 и экраном с диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340×1080 пикселей.

Фронтальная камера будет врезана в активную область дисплея, разрешение составит 21 Мп. В основной камере будет три модуля, включая 48-мегапиксельный Sony IMX586, а также 21-мегапиксельный с широкоугольным объективом. Также смартфон получит времяпролетную камеру, которая сможет использоваться для 3D-моделирования.


Фото: igeekphone.com

Фото: igeekphone.com

Фото: igeekphone.com

Фото: igeekphone.com

Источники утверждают, что смартфон сможет записывать видео с частотой 960 к/с, а также получит отдельный режим для фото. По качеству получаемых материалов он не должен уступать Xiaomi Mi 9. Возможно, поэтому компания не собирается выпускать новый Redmi в ближайшее время, так как это бы явно навредило продажам флагмана.

Объем оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ, емкость флэш-памяти будет равна 64, 128 или 256 ГБ. Аккумулятор должен получить емкость 4000 мА•ч, также говорится о поддержке технологии быстрой 27-ваттной зарядки. Поддержки беспроводной зарядки у смартфона не будет.

Ранее вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг (Lu Weibong) опубликовал в Weibo сообщение, в котором просил пользователей «не спрашивать о флагмане Redmi 855 в ближайшем будущем», так как сейчас компания сосредоточена на том, чтобы продать 10 миллионов смартфонов текущих моделей. Из этого можно сделать вывод, что флагман марки задержится как минимум на пару месяцев.

 
 
Ссылка на источник 33
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По предварительной информации, устройство будет оснащено однокристальной системой Snapdragon 855.
 
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