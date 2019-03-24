В интернет попали первые изображения нового флагмана Redmi

В Сети появились первые изображения бюджетного флагмана Redmi, над которым работает компания. Об этом пишет сайт ixbt.com со ссылкой на издание igeekphone .



Фото: igeekphone.com

По предварительной информации, устройство будет оснащено однокристальной системой Snapdragon 855 и экраном с диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340×1080 пикселей.

Фронтальная камера будет врезана в активную область дисплея, разрешение составит 21 Мп. В основной камере будет три модуля, включая 48-мегапиксельный Sony IMX586, а также 21-мегапиксельный с широкоугольным объективом. Также смартфон получит времяпролетную камеру, которая сможет использоваться для 3D-моделирования.



Фото: igeekphone.com



Фото: igeekphone.com



Фото: igeekphone.com



Фото: igeekphone.com

Источники утверждают, что смартфон сможет записывать видео с частотой 960 к/с, а также получит отдельный режим для фото. По качеству получаемых материалов он не должен уступать Xiaomi Mi 9. Возможно, поэтому компания не собирается выпускать новый Redmi в ближайшее время, так как это бы явно навредило продажам флагмана.

Объем оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ, емкость флэш-памяти будет равна 64, 128 или 256 ГБ. Аккумулятор должен получить емкость 4000 мА•ч, также говорится о поддержке технологии быстрой 27-ваттной зарядки. Поддержки беспроводной зарядки у смартфона не будет.

Ранее вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг (Lu Weibong) опубликовал в Weibo сообщение, в котором просил пользователей «не спрашивать о флагмане Redmi 855 в ближайшем будущем», так как сейчас компания сосредоточена на том, чтобы продать 10 миллионов смартфонов текущих моделей. Из этого можно сделать вывод, что флагман марки задержится как минимум на пару месяцев.