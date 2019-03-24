Какие нарушения выявляются транспортной инспекцией у таксистов

Транспортной инспекцией по Брестской области, с начала года проводится комплекс контрольных мероприятий в отношении субъектов хозяйствования осуществляющих перевозки пассажиров автомобилями-такси.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64624.php

Читать полностью в источнике с фото:





По результатам проверок выявлено 55 нарушений законодательства, из них:

19 – отсутствие допуска к участию в дорожном движении;

6 – допуск к участию в дорожном движении с неисправностью при наличии которых их участие в дорожном движении запрещено;

23 – оформление транспортного средства с нарушением правил перевозки пассажиров;

1 –отсутствие документов в нарушение правил перевозки пассажиров;

6 – нарушение правил стоянки транспортного средства.

Проверено 47 транспортных средств. Составлено 30 актов осмотра автомобильного транспортного средства. Выдано 30 требований (предписаний) об устранении выявленных нарушений. Вынесено 44 постановления о наложении административного взыскания. Сумма штрафа составила 2154,75 рублей.

Транспортная инспекция и в дальнейшем будет осуществлять контроль за субъектами хозяйствования осуществляющих перевозки пассажиров автомобилями-такси.