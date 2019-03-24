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Какие нарушения выявляются транспортной инспекцией у таксистов
25.03.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Транспортной инспекцией по Брестской области, с начала года проводится комплекс контрольных мероприятий в отношении субъектов хозяйствования осуществляющих перевозки пассажиров автомобилями-такси.
По результатам проверок выявлено 55 нарушений законодательства, из них:
19 – отсутствие допуска к участию в дорожном движении;
6 – допуск к участию в дорожном движении с неисправностью при наличии которых их участие в дорожном движении запрещено;
23 – оформление транспортного средства с нарушением правил перевозки пассажиров;
1 –отсутствие документов в нарушение правил перевозки пассажиров;
6 – нарушение правил стоянки транспортного средства.
Проверено 47 транспортных средств. Составлено 30 актов осмотра автомобильного транспортного средства. Выдано 30 требований (предписаний) об устранении выявленных нарушений. Вынесено 44 постановления о наложении административного взыскания. Сумма штрафа составила 2154,75 рублей.
Транспортная инспекция и в дальнейшем будет осуществлять контроль за субъектами хозяйствования осуществляющих перевозки пассажиров автомобилями-такси.
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Транспортной инспекцией по Брестской области, с начала года проводится комплекс контрольных мероприятий в отношении субъектов хозяйствования осуществляющих...
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