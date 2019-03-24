ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Единый день безопасности дорожного движения пройдет 29 марта

25.03.2019 14:31 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Единый день безопасности дорожного движения пройдет 29 марта
БЕЛТА

Сотрудники Госавтоинспекции встретятся с населением и разъяснят порядок получения водительского удостоверения, а также напомнят об ответственности за управление транспортным средством без соответствующего на то права и последствиях, к которым приводит данное нарушение Правил дорожного движения.

Единый день безопасности дорожного движения пройдет 29 мартаСтатистика показывает, что большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит по вине молодых людей, которые садятся за руль, не имея права управления транспортными средствами, - рассказала "АиФ" старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минса Виктория ЦАРУК.  - А ведь автомобиль – прежде всего источник повышенной опасности, управление которым требует определенной теоретической и практической подготовки. Самоуверенность, безответственность приводят зачастую к трагическим последствиям и определяют судьбу другого человека.

Еще одной категорией «бесправников», являются водители, лишенные за грубые нарушения Правил дорожного движения права управления транспортными средствами.

Единый день безопасности дорожного движения пройдет 29 марта Какая скорость автомобиля действительно безопасна для города и для трассы?

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влекут наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток.

Уважаемые граждане, если вы обладаете информацией о лицах, управляющих транспортным средством не имея на то соответствующего права, просим Вас сообщить об этом в дежурную часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефону +375(17)222-17-17 или по телефону 102.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 марта 2019 года по всей Республики Беларусь пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Бесправнику» не место за рулем!
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые объяснили, почему будущим папам курить опаснее, чем беременным женщинам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика