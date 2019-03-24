Единый день безопасности дорожного движения пройдет 29 марта

Сотрудники Госавтоинспекции встретятся с населением и разъяснят порядок получения водительского удостоверения, а также напомнят об ответственности за управление транспортным средством без соответствующего на то права и последствиях, к которым приводит данное нарушение Правил дорожного движения.

Статистика показывает, что большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит по вине молодых людей, которые садятся за руль, не имея права управления транспортными средствами, - рассказала "АиФ" старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минса Виктория ЦАРУК. - А ведь автомобиль – прежде всего источник повышенной опасности, управление которым требует определенной теоретической и практической подготовки. Самоуверенность, безответственность приводят зачастую к трагическим последствиям и определяют судьбу другого человека.

Еще одной категорией «бесправников», являются водители, лишенные за грубые нарушения Правил дорожного движения права управления транспортными средствами.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влекут наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток.

Уважаемые граждане, если вы обладаете информацией о лицах, управляющих транспортным средством не имея на то соответствующего права, просим Вас сообщить об этом в дежурную часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефону +375(17)222-17-17 или по телефону 102.