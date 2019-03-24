В Барановичах на территории детского сада обнаружили минометную мину

Как стало известно, 25 марта около 8.40 утра в МЧС обратилась заведующая детского сада в Барановичах. Женщина сообщила, что на территории дошкольного учебного заведения обнаружен предмет, внешне похожий на мину.

На место инцидента выехали спасатели. По информации МЧС, из здания детсада эвакуировали более 180 человек, в том числе 147 малышей.

Минометная мина диаметром 50 мм времен Великой Отечественной войны была обнаружена специалистами на детской игровой площадке. Прибывшие саперы изъяли боеприпас для дальнейшего уничтожения на полигоне. В результате инцидента никто из людей не пострадал.