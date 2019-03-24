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Ученые объяснили, почему будущим папам курить опаснее, чем беременным женщинам
Результаты метаанализа выявили связь между курением будущих отцов и развитием врожденных пороков сердца у их детей, пишет
«Будущим отцам стоит бросить курить, — сказал ведущий автор исследования, доктор Цзяби Цинь. — Из-за этого женщины страдают от пассивного курения, а оно, по-видимому, еще более опасно для нерожденного ребенка, чем активное курение самой матери».
Врожденные пороки сердца являются самой распространенной причиной детской смертности и затрагивают одного из тысячи младенцев по всему миру. Ранее ученые рассматривали связь между развитием врожденных пороков сердца и курением матери. «Тем не менее ситуация, когда беременная женщина не курит, но курит будущий отец, встречается гораздо чаще», — пояснил Цзяби Цинь.
Исследовали провели метаанализ 125 работ из международных и китайских баз данных за период между 1971 и июнем 2018 года. Выводы делались на основе данных о 8,77 миллионах участников и 137,6 тысячи случаев ВПС.
Все виды курения у родителей были связаны с риском врожденных пороков сердца: когда курил будущий отец, риск вырастал на 74%; когда будущая мать испытывала воздействие пассивного курения, на 125%; когда сама женщина курила, на 25% — по сравнению с той ситуацией, когда оба родителя не курили.
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Результаты метаанализа выявили связь между курением будущих отцов и развитием врожденных пороков сердца у их детей.
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