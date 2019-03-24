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Массовый сев ранних яровых начался в Беларуси

25.03.2019 14:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Зеленый свет массовой посевной в этом году дан на две недели раньше, чем в прошлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовый сев ранних яровых начался в Беларуси

Сев ранних яровых культур идет во всех областях, кроме Витебской. На данный момент обработано свыше ста тысяч гектаров. Это около 12 процентов от плана. Так, в Брестской области засеяна почти половина площадей, в Гомельской – больше 20 %, в Гродненской – 9-ть, Минской – 5-ть и в Могилевской – меньше процента. Всего в этом году ранние яровые планируется посеять без малого на 900-х тысячах гектаров.

Массовый сев ранних яровых начался в Беларуси

 
 
 
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Новости Беларуси. Зеленый свет массовой посевной в этом году дан на две недели раньше, чем в прошлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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