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В Бресте разыскивается пропавший 14-летний местный житель

25.03.2019 14:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Бресте 14-летний мальчик ушёл из дома через несколько дней после своего дня рождения и не вернулся.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, Давиденко Максим Аркадьевич ушёл из дома 24 марта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.  

В Бресте разыскивается пропавший 14-летний местный житель
Фото: УВД Брестского облисполкома  

Приметы: на вид 10-12 лет, рост 150 см, худощавый, тёмно-русые волосы.  

Был одет в: голубую куртку с синими вставками по бокам, серые спортивные штаны, серую майку в зелёную полоску и с белой надписью, чёрные кеды с белыми носами.  

Если вы располагаете информацией о том, где находится пропавший, сообщите об этом по телефонам: 8029 7910078, 593530, 479132 или 102; отдел милиции (м/р «Южный»): 550925.  
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте 14-летний мальчик ушёл из дома через несколько дней после своего дня рождения и не вернулся.   Как сообщает УВД Брестского облисполкома,...
 
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