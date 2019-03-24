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Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в Могилёвской области и о проблемах в развитии АПК
Новости Беларуси. В сельском хозяйстве нужна изюминка. Работать по старинке нельзя. Александр Лукашенко продолжает знакомиться с ходом посевной кампании. 25 марта глава государства посещает Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В СПК «Газовик-Сипаково» Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в стране и регионе, в целом о проблемах в развитии АПК.
Лидер – Брестская область, треть посевного плана выполнили аграрии Гродненской области. Северные регионы, как обычно – в аутсайдерах. И это несмотря на раннюю весну и меры принятые заранее. Техника готова, агросервисы укомплектованы запчастями, а вопросы финансирования горюче-смазочных материалов решены даже на законодательном уровне. Президент требует устранить все недоработки незамедлительно. Технология должна быть отлажена и двигаться с Юга на Север.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. В сельском хозяйстве нужна изюминка. Работать по старинке нельзя. Александр Лукашенко продолжает знакомиться с ходом посевной кампании. 25...
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