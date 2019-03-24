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В первый бой в свой День рождения…
25.03.2019 13:59 — Разное | Навiны Камянеччыны
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…Это было 12 марта 1945-го недалеко от Торуни (Польша). Рядовой Вадим Синяк число запомнил, ибо это собственный день рождения, а вот сам бой, говорит Вадим Григорьевич, почти не помнит:
– Всё было, как в чаду, как в угаре. Но знал, что вперед надо идти, и в то же время жить хотелось, ведь всего-то 19 лет …
Владимиру Григорьевичу Синяку уже 93, живет сейчас в агрогородке Каменюки.
Непридуманная история войны от ее очевидца и участника – в субботнем номере «НК».
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…Это было 12 марта 1945-го недалеко от Торуни (Польша). Рядовой Вадим Синяк число запомнил, ибо это собственный день рождения,... Сообщение В первый бой в свой День...
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