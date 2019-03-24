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Госавтоинспекция напомнила водителям об ответственности за превышение установленной скорости движения

25.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Несоблюдение скоростного режима – самое распространенное и самое опасное нарушение Правил дорожного движения, чаще других приводящее к трагическим последствиям.

Госавтоинспекция напомнила водителям об ответственности за превышение установленной скорости движения
Дорожно-транспортные происшествия, в которых получают ранения и гибнут люди, продолжают иметь место на территории Пинского района. В 2018 году на территории Пинского района произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек погибло и 19 получили травмы различной степени тяжести. Одним из факторов совершения данных ДТП явилось нарушение вредителями скоростного режима движения транспортных средств, — отметил старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко.

Например, 28 марта 2018 года в 00.50 водитель 1994 г.р., управляя автомобилем «Опель Зафира», двигался по автодороге Н-262 Горново — Сернички. На 1-м километре дороги со стороны д. Горново в направлении д. Плещицы водитель неправильно выбрал безопасную скорость для движения, на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

27 июля 2018 года около 13.15 на ул. Первомайской, вблизи д. 25 д. Озаричи Пинского района водитель 1993 г.р., управляя незарегистрированным мотоциклом «Днепр МТ-10», двигался со стороны ул. Заводской в направлении автодороги Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На закругленном участке автодороги не справился с управлением мотоцикла, съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил столкновение с деревом и заборным ограждением. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения.


Госавтоинспекция напомнила водителям об ответственности за превышение установленной скорости движения
Смертельное ДТП произошло 14 августа 2018 года около 17.45. Мотоциклист 1982 г.р., управляя мотоциклом «Кавасаки ZZ-R» совместно с пассажиром 1988 г.р. двигался по 1 км автодороги Н-252 Ставок — Красиево Пинского района. Со стороны д. Ставок в направлении д. Красиево на закруглённом влево участке автодороги не справился с управлением мотоцикла, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель был госпитализирован в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.

В чем заключается опасность скорости? Автомобиль или мотоцикл невозможно остановить мгновенно на том месте, где его застала опасность, в тот момент, когда возникла необходимость. С ростом скорости движения возрастает тормозной путь. На повышенных скоростях работа водителей усложняется и требует большого напряжения. Желание ехать быстрее зачастую вызывает необдуманные обгоны. Все эти факторы многозначительно увеличивают вероятность ДТП. Не нужно подтверждать бесспорную истину, что чем выше скорость, тем больше шанс оказаться участником дорожно-транспортного происшествия. С увеличением скорости катастрофически возрастает тяжесть последствий.

Водителям следует знать, что за превышение установленной скорости движения:

  • от 10 до 20 километров в час предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 километров в час – штраф в размере от 1 до 3 базовых величин;
  • более чем на 30 километров в час – штраф в размере от 3 до 10 базовых величин.

Превышение установленной скорости движения на величину от 20 километров в час и более, совершенное водителем  повторно в течение 1 года после наложения административного взыскания за такие нарушения, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года.

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