Минюст лишил лицензий два минских агентства недвижимости и объяснил, за что

Минюст решил прекратить действие лицензий на оказание риелторских услуг для двух минских агентств — «Планета недвижимости» и «НЬЮ ФЛЭТ». Ведомство сообщило , что стало причиной таких мер.





Первое агентство. Оказание услуг внештатником

Основанием к рассмотрению вопроса о прекращении действия лицензии агентства «Планета недвижимости» послужила жалоба человека, который обратился туда по рекламе сдаваемой квартиры.

— В итоге оказалось, что реклама является недостоверной, а по указанному в ней адресу находится административное здание. В ходе рассмотрения жалобы выявлены и иные нарушения в работе ООО «Планета недвижимости». Установлен факт оказания риэлтерских услуг потребителю лицом, которое в штате данной организации не состояло, — сообщает Минюст.

Министерство юстиции отмечает, что неоднократно обращало внимание, что риелторские услуги вправе оказывать только состоящие в штате риэлтерской организации риелторы и агенты по операциям с недвижимостью.

— Действие выданной ООО «Планета недвижимости» лицензии прекращено в связи с выявленными грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий (передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу, оказание риелторских услуг лицом, не состоящим в штате риелторской организации (по поручению такой организации), — сообщает ведомство.

Второе агентство. Директор, не подходящий по требованиям

Причиной прекращения действия лицензии «НЬЮ ФЛЭТ» послужило несоблюдение лицензионных требований и условий, предъявляемых к руководителю риелторской организации.

Так, руководителем риэлтерской организации может быть лицо, имеющее свидетельство об аттестации риелтора либо высшее образование и стаж работы не менее 3 лет в качестве руководителя риэлтерской организации, ее структурного подразделения или специалиста по риэлтерской деятельности, напоминает Минюст.

— На должность директора ООО «НЬЮ ФЛЭТ» было назначено лицо, которое вышеназванным требованиям не соответствовало, однако в рамках выполнения обязанностей директора представляло интересы риелторской организации во взаимоотношениях с физическими лицами и государственными органами, в том числе подписывало договоры на оказание риелторских услуг, — сообщает Минюст.

При этом информация, представленная данным лицом в Министерство юстиции в обоснование правомерности выполнения обязанностей директора риелторской организации, оказалась недостоверной.

Когда прекращается действие лицензий

Минюст отмечает, что нарушения ООО «Планета недвижимости» и ООО «НЬЮ ФЛЭТ» допускают не впервые. Так, в 2018 году году в связи с выявленными нарушениями при рекламировании объектов недвижимости и оказании риэлтерских услуг им уже выносили предписания. Работники этих организаций были привлечены к административной ответственности.

— Однако, несмотря на принятые меры, лицензиатами должные выводы не сделаны. Действие выданных вышеназванным организациям лицензий прекращается с 29 марта 2019 года, — сообщает Минюст.

Для расторжения заключенных с «Планета недвижимости» и «НЬЮ ФЛЭТ» договоров людям нужно обращаться в эти организации.