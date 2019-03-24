В Жлобинском районе судили директора, который попался на камеру скорости, а штраф «повесил» на водителя

Руководитель одного из сельхозпредприятий Жлобинского района на служебном автомобиле попался на камеру скорости, но сообщил в ГАИ, что за рулем находился не он, а его подчиненный — водитель предприятия. К чему привел обман, рассказал «Новы дзень».

Сотрудники милиции сверили данные камеры фотофиксации — и установили несоответствие лиц, управлявших в тот день авто. В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отсрочкой на два года, а также оштрафовал его на 7350 рублей и лишил права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на два года.