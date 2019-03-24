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Volkswagen показал три модели нового дочернего бренда Jetta
В китайском Чэнду состоялась официальная презентация бренда Jetta, под которым Volkswagen будет продвигать на местном рынке свои наиболее дешевые модели.
Одна из них — кроссовер
Кроме того, модельный ряд новоиспеченного бренда Volkswagen будет также включать седан VA3, созданный на основе Jetta для китайского рынка. Увы, никаких технических подробностей о моделях Jetta пока нет. Однако, по информации китайских СМИ, под капотом представленных машин окажутся два бензиновых двигателя — 1,5-литровый «атмосферник» и турбированный агрегат объемом 1,4 л, которые будут работать в комбинации с «роботом» DSG или 6-ступенчатым «автоматом».
Выпуск автомобилей Jetta развернется на мощностях СП FAW-Volkswagen в Чэнду — ежегодно планируется собирать до 500 тысяч машин, которые первое время будут продаваться только в Китае. Первым в продаже осенью этого года появится кроссовер VS5 — по не подтвержденным пока данным, цены на модели Jetta будут начинаться от 6700 долларов в пересчете.
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В китайском Чэнду состоялась официальная презентация бренда Jetta, под которым Volkswagen будет продвигать на местном рынке свои наиболее дешевые модели.
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